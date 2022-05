Torna la Notte Bianca: sabato 27 agosto la grande festa dopo lo stop forzato per la pandemia

Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara è felice di annunciare che quest’anno – dopo la pausa forzata imposta nel 2020 e nel 2021 dall’emergenza sanitaria – tornerà la Notte Bianca di Lucca, evento a metà fra arte, cultura e aggregazione amatissimo non solo dai lucchesi, ma da persone di tutta la Toscana. La decisione è arrivato pochi giorni fa, al termine di un incontro tenutosi a Palazzo Sani, sede dell’associazione, al quale hanno preso parte numerosi commercianti. I quali, con convinzione, hanno chiesto che nell’anno in cui tanti grandi eventi si sono rimessi o si stanno per rimettere in moto, anche la Notte Bianca tornasse “in pista”. E lo farà il 27 agosto, come da tradizione l’ultimo sabato del mese, celebrando anche una ricorrenza speciale: la prima edizione si svolse infatti nel 2012, esattamente dieci anni fa. “Naturalmente – commentano il presidente Rodolfo Pasquini e la direttrice Sara Giovannini – è ancora presto per parlare di programma e modalità di svolgimento, ma di sicuro faremo tutto il possibile per presentare una serata che sia all’altezza della storia della manifestazione. Crediamo che il ritorno della Notte Bianca, una delle più importanti della Toscana nel suo genere, verrà salutato con piacere dai lucchesi e siamo contenti che la nostra associazione possa fornire un suo contributo diretto a quel processo di ripartenza che ognuno di noi vuole vivere, dopo i due durissimi anni di pandemia e restrizioni”.