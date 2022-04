Sottopasso alla stazione ferroviaria: presentato il progetto esecutivo

Passi in avanti per il nuovo sottopasso ciclopedonale alla stazione, in piazzale Ricasoli: presentato questa mattina il progetto esecutivo, da 1.8 milioni di euro, dell’opera che andrà a completare la fluidificazione e la messa in sicurezza della viabilità attorno alla cerchia delle Mura urbane. A presentare il progetto è stato l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Raspini assieme al responsabile dell’area strade e progettazione del Comune di Lucca Andrea Biggi e al progettista Paolo Barsotti.

«Con questo ulteriore passo avanti – commenta Raspini – prende davvero corpo il cambiamento epocale della viabilità nella zona della stazione. Quella che adesso è una zona da riqualificare e migliorare, dal punto di vista della sicurezza e dello scorrimento del traffico, presto sarà più moderna e sicura. Il nuovo sottopasso, finanziato totalmente con fondi del PNRR, pensato per integrarsi con il progetto del nuovo terminal bus-hub della mobilità, offrirà a pedoni e ciclisti una via privilegiata per spostarsi tra gli spalti delle Mura, il centro storico e la stazione, senza interrompere il traffico veicolare di quel tratto di Circonvallazione. Questo è un’ulteriore importante miglioria per la nostra viabilità che risolve, definitivamente, i problemi che tutti conosciamo della zona della stazione. E c’è di più. Questo sottopasso completa, idealmente, la complessiva fluidificazione del traffico intorno alle Mura già potenziata in questi due mandati amministrativi. Negli anni, infatti, abbiamo realizzato la doppia rotatoria fuori Porta Elisa, le rotonde in corrispondenza dell’hotel Celide e di fronte a Porta San Jacopo, oltre alla rotatoria e al sottopasso fuori porta Sant’Anna».

«La presentazione di questa mattina – prosegue – è frutto di un nuovo modo di concepire la progettualità per i lavori pubblici: l’obiettivo che ci siamo dati, e che continueremo a darci, è quello di lavorare per avere progetti pronti per accedere e intercettare finanziamenti dagli enti sovraordinati: un modus operandi che ci consente di procedere speditamente per portare a Lucca lo sviluppo, la crescita, i miglioramenti che merita».

Il nuovo sottopasso ciclo-pedonale, inserito nel contesto di piazzale Ricasoli, risolverà definitivamente il conflitto fra pedoni e biciclette che si spostano fra il centro storico e la stazione e il traffico veicolare di via Regina Margherita. Il progetto si interfaccia con l’altra progettazione in corso, quella per il nuovo centro intermodale e terminal Bus all’ex scalo merci: per questo si prevede che il suo tracciato parta dalla pista ciclabile delle Mura in corrispondenza del lato est di piazzale Ricasoli e arrivi sempre sul lato est della piazza. In questo modo infatti potrà intercettare il flusso in uscita dal centro intermodale, oltre che dalla stazione. Inoltre il sottopasso verrà realizzato rispettando la presenza delle piante esistenti, sia il grande tiglio sugli spalti che le altre alberature presenti, un altro piccolo albero sarà spostato e ricollocato alla fine dei lavori.

Per la costruzione del sottopasso, sarà seguita la stessa proceduta attuata per piazzale Boccherini, davanti a Porta Sant’Anna: verrà cioè realizzato un by-pass sugli spalti per consentire sempre il passaggio dei mezzi, senza dover interrompere la circolazione sulla Circonvallazione.

Le tempistiche – Entro il 30 giugno sarà approvato in via definitiva il progetto esecutivo, dopodiché, entro la fine dell’estate, sarà possibile procedere con la gara di appalto. I lavori inizieranno gli ultimi mesi del 2022 per terminare, secondo i piani, entro la fine del 2023.