Raccolta di cibo e prodotti per cani e gatti in arrivo dall’Ucraina con i propri padroni: l’iniziativa di Anpana

Sempre presente sulle emergenze a favore degli animali, Anpana Lucca, dal prossimo sabato 12/3, inizierà una raccolta di cibo e prodotti vari (secco-umido-guinzagli-antipulci-ciotole, ecc) per i cani e gatti che i profughi ucraini si sono portati dietro con sé per non abbandonarli al rischio della guerra e della morte per inedia. Non sono accettate, per adesso, coperte.

Attualmente, sentiti direttamente canili e rifugi animali in Ucraina, non è possibile fargli pervenire cibo. Per questo, evidenzia il Presidente Anpana Lucca Angelo Bertocchini, ci siamo, per il momento, indirizzati ad aiutare gli animali dei profughi che hanno raggiunto o raggiungeranno le località della provincia di Lucca. La raccolta avrà luogo, fino a data da destinarsi, presso l’U.D.A. (Ufficio Diritti Animali) di Anpana Lucca in Via per S.Alessio n.2145 (Ex Scuola Elementare) a S.Alessio. Questi I giorni di raccolta: MERCOLEDÌ ore 15.30-18.30; SABATO ore 10.00-16.00. Siamo in contatto con la Protezione Civile regionale – continua Bertocchini – e, appena ci sarà possibilità di far pervenire prodotti e cibo per animali in Ucraina con certezza e in sicurezza, ci occuperemo del trasferimento tramite i nostri volontari o tramite altre vie.

Per informazioni contattare i numeri 366/2780347 o 347/0111662