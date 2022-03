Al Polo Fiere la 2° prova nazionale di fioretto e sciabola

Questo fine settimana la scherma nazionale va in scena al Polo Fiere di Lucca, con la Seconda Prova Nazionale Assoluti di fioretto e sciabola.

Sabato e domenica il circuito nazionale per fiorettisti e sciabolatori fa tappa nella nostra città, con questo importante evento organizzato dalla Schermistica Lucchese.

Sabato 12 la prima prova prevista è quella di fioretto femminile, che scatterà alle 9:30 con 100 atlete in gara. Dalle 13 sarà il momento anche dei 100 sciabolatori iscritti, guidati dai primi tre del ranking Luca Curatoli, Luigi Samele e Matteo Neri.

Il giorno dopo altre due gare in programma: alle 9:30 122 fiorettisti scendono in pedana per la prova maschile, mentre alle ore 13 affronteranno la gara femminile 93 sciabolatrici, tra cui le reduci dal successo in Coppa del Mondo a squadre Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro.

I colori lucchesi saranno rappresentati dalle due società cittadine: il CLUB SCHERMA LUCCA TBB che schiera Leonardo Geltrude e Andrea Guidotti nella categoria Giovani – Fioretto individuale maschile e la società SCHERMA ORESTE PULITI LUCCA, con Lidia Radoi per i Cadetti Sciabola individuale femminile e Daniele Sensi per i Cadetti, Andrea Garofalo e Niccolò Panconi nei Giovani e con Stefano Sbragia per i Master 0 con l’arma della sciabola individuale maschile.

Gli altri atleti lucchesi in gara sono Ines Nencini con i colori del CLUB SCHERMA AGLIANA e Marta Iacomoni del PISASCHERMA nella categoria Giovani fioretto individuale femminile; Matteo Iacomoni per PISASCHERMA nei Cadetti per il fioretto individuale; Francesco Salvo, senior Master 0 con il CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO; Alessio Di Tommaso del CENTRO SPORTIVO CARABINIERI, fioretto U23.

SECONDA PROVA NAZIONALE ASSOLUTI DI FIORETTO E SCIABOLA – presso il Polo Fiere di Lucca, 12-13 marzo 2022

Sabato 12 marzo

Fioretto femminile – ore 9:30

Sciabola maschile – ore 13:00

Domenica 13 marzo

Fioretto maschile – ore 9:30

Sciabola femminile – ore 13:00

(fonte: Federazione Italiana Scherma)