Polizza sanitaria e mascherine in regalo per i dipendenti di Affida srl: parla Stefano Grassi

Tutti i dipendenti e gli agenti di Affida S.r.l, società di mediazione creditizia, desiderano ringraziare in modo pubblico l’azienda per l’omaggio ricevuto. Infatti, essi hanno avuto in dono una polizza sanitaria a loro tutela per un eventuale contagio da Covid-19, nonché una fornitura di 1000 mascherine personalizzate. Durante il lockdown, l’azienda si era distinta anche per altre iniziative benefiche, come ad esempio le raccolte di fondi e le donazioni alla Protezione Civile e all’ospedale San Luca di Lucca, nel quale uno dei manager societari della società è stato ricoverato per oltre un mese in terapia intensiva, ma salvato dai bravissimi medici e infermieri.

Stefano Grassi, patron di Affida, si è concesso per un’intervista in cui parla degli scenari attuali e futuri della sua società.

Stefano, Affida è nata da poco più di un anno, ma ha già raggiunto molti traguardi. Il periodo di lockdown ha inciso sulla sua ascesa?

La società ha presentato il suo primo bilancio, essendo nata solo nel febbraio 2019 e operativa dalla metà dello scorso anno, ma nonostante la sua giovanissima età ha già superato quota 200 agenti e 20 dipendenti, collocandosi di diritto tra le grandi aziende del settore. Il primo esercizio, nonostante tutto, si è chiuso con un risultato positivo ben al di sopra delle più rosee aspettative, sfiorando i 200.000 euro di utile lordo. Niente male per una start-up, in un contesto competitivo e avendo dovuto affrontare sfide e imprevisti straordinari. Nemmeno il Covid-19 è riuscito ad arrestare la corsa di Affida, che sta continuando a crescere su tutti i fronti, grazie alla relazione con oltre 25 banche partner e a una gestione della rete trasparente e di grande coinvolgimento. Affida fa parte del gruppo Hunica, holding che ne detiene il controllo e che partecipa al capitale di altre 5 società (Aggiudicare, Zetarent, Insieme, Henia, Tk-Credigo).

L’Azienda sta lavorando su tutto il territorio nazionale, ma il suo legame con Lucca è fondamentale, giusto?

Sì, pur operando su tutto il territorio nazionale, l’Azienda ha un legame profondo con la provincia di Lucca, perché è la città che mi ha dato i natali e perché qui vi è stata collocata la sua sede principale, in una posizione strategica tra l’uscita dell’autostrada Firenze-mare e le famose mura del centro storico. Il legame con il territorio è testimoniato anche dalla sponsorizzazione con la squadra di calcio della città, la Lucchese 1905, fresca di promozione in Serie C.

Quali sono i programmi e le prospettive per il futuro?

Le prospettive per il futuro non sono semplici, ma sicuramente non possiamo fermarci né piangerci addosso. Ci sarà sempre più bisogno di credito, ma soprattutto di educazione finanziaria, giacché la burocrazia ha dimostrato ancora una volta tutto il suo terrificante dominio sulle volontà di semplificazione e di sostegno veloce ai bisogni di un’economia di recessione e perciò, in un contesto simile, la consulenza diventa determinante per districarsi nella complessa giungla del mondo bancario ed uscirne sani e salvi, ma soprattutto con il risultato sperato. Per questo ci sarà sempre più bisogno di figure come la nostra, di consulenti del credito, come pure, a mio parere, di agenti immobiliari sempre più professionali e dotati di strumenti innovativi e digitali che noi, tra l’altro, offriamo loro, grazie alla nostra piattaforma Alleare. Il tutto per essere sempre più al fianco delle famiglie e delle imprese, con trasparenza, velocità e gestione delle esigenze.