PokeScuse sbarca a Lucca: grande inaugurazione sabato 12 febbraio per il trentesimo store della catena

Si avvicina a grandi passi l’attesissima inaugurazione del risto-food ‘PokeScuse’, prevista per sabato 12 febbraio nella nuova sede di Via Calderia, a Lucca. Sarà il trentesimo locale della catena, che ha scelto uno scorcio tipico della città delle Mura come nuova location di un progetto in rapida ascesa, che sta riscontrando successo e numeri crescenti in tutta Italia.

Il brand, ideato e guidato da due giovanissimi imprenditori, Christopher Clementi e Nicolò Zuanon, ha visto la luce nel 2019, con un piccolo store a Jesolo, ben presto seguito da innumerevoli filiali in tutto lo stivale (da Milano a Genova, passando per Ferrara, Ancona e molte altre città italiane). Un trend in crescita a livello globale, quello delle poke, che ha permesso ai due giovani di sviluppare rapidamente il proprio business e farsi apprezzare a raggio diffuso per la dinamicità dell’attività e la qualità del servizio e dei prodotti, prerogative imprescindibili dell’azienda.

PokeScuse seleziona infatti prodotti super controllati e freschi, proponendo un menu ampio con BowlHangover, Sax Bowl, Beach Bowl e Lava Bowl, o lasciando ai clienti la possibilità di personalizzare le proprie PokeBowl a proprio gusto e piacimento.

Lo staff della catena è altamente selezionato, competente e professionale: dagli store manager, sempre attenti al servizio ed ai riguardi nei confronti della clientela, al personale di controllo, fino alla cura della comunicazione e delle pubbliche relazioni, affidate al brand ambassador Raf, professionista stimato del settore.

Un concept aziendale che strizza l’occhio al mood street, con servizio rapido, colori moderni ed un campo da basket rappresentato sul pavimento, proprio come nei ghetti dei bronx newyorkesi. I tipici neon colorati della catena rappresentano la celebre Nike Jordan e il motto aziendale, ormai divenuto marchio di fabbrica, è il famoso “Bowl So Hard!”.

Una ventata di aria fresca e modernità, un’attività che ha deciso di investire su Lucca, individuando nella città le potenzialità necessarie per una ulteriore crescita del progetto. Sabato 12 febbraio, in via Calderia n.14, lo staff PokeScuse ospiterà tutti i clienti e visitatori dalle ore 11.30 fino alle 21.30.

Non resta che dire… Bowl So Hard!