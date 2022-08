POESIA PER CALENDA

Se riuscirai a mantenere la calma quando tutti intorno a te

la perdono, e te ne fanno una colpa.

Se riuscirai a avere fiducia in te quando tutti ne dubitano,

ma anche a tener conto del dubbio.

Se riuscirai ad aspettare senza stancarti di aspettare,

O essendo calunniato, non rispondere con la calunnia,

O essendo odiato a non lasciarti prendere dall’odio,

Senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo da saggio;

Se riuscirai a sognare, senza fare del sogno il tuo padrone;

Se riuscirai a pensare, senza fare del pensiero il tuo scopo,

Se riuscirai a confrontarti con Trionfo e Rovina

E trattare allo stesso modo questi due impostori.

Se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto

distorta dai furfanti per ingannare gli sciocchi,

o a vedere le cose per cui hai dato la vita, distrutte,

e piegarti a ricostruirle con strumenti ormai logori.

Se riuscirai a fare un solo mucchio di tutte le tue fortune

e rischiarle in un colpo solo a testa e croce,

e perdere, e ricominciare di nuovo dal principio

senza mai far parola della tua perdita.

Se riuscirai a costringere cuore, nervi e tendini

a servire il tuo traguardo quando sono da tempo sfiniti,

E a tenere duro quando in te non resta altro

se non la Volontà che dice loro: “Tenete duro!”

Se riuscirai a parlare alla folla e a conservare la tua virtù,

O passeggiare con i Re, senza perdere il senso comune,

Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti,

Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo.

Allora, nonostante tutto, ti farò votare, Calenda!

(SE – Poesia di Rudyard Kipling non autorizzata)

(Ricevuta da Lettore ’40 e volentieri pubblicata)

(Immagine di copertina intitolata “Gorilla Lettore” di Federico Feroldi)