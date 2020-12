Oltre la crisi: nel cuore di Via Fillungo apre il nuovo Icudal, laboratorio di gioielleria artigianale

Icudal – laboratorio di gioielleria artigianale che da pochi giorni ha aperto al pubblico all’interno dell’antica corte posta al n. 66/D di Via Fillungo – rappresenta senz’altro un’idea coraggiosa e affascinante. Una bella iniziativa, di speranza e di rilancio commerciale in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo.

Valeria Gurgone, giovane ragazza di origini siciliane, ci apre le porte del suo laboratorio e ci spiega con pazienza com’è nato e come si è evoluto Icudal: un marchio che – come ci dice con una punta di orgoglio – è “frutto di tantissima passione e di un lavoro di aggiornamento costante e instancabile”.

Valeria, infatti, dopo uno specifico percorso di studi accademici – laurea in design del gioiello allo IED di Milano e master di 1°livello in Ingegneria del Gioiello al Politecnico di Torino – e varie esperienze lavorative come designer a Milano e Valenza Po, ha sentito l’esigenza di esprimersi in maniera diversa e nuova.

Nel 2015 ha pertanto creato Icudal – marchio registrato per la produzione di preziosi con identificativo *25TP – avviando il primo laboratorio a Marsala. In seguito ha deciso di spostarsi nel cuore della Toscana, qui a Lucca, aprendo un laboratorio in Via Pelleria. Oggi, con un coraggio che sfida il periodo a testa alta, Icudal si sposta nella centralissima Via Fillungo, cuore pulsante del centro storico.

“I gioielli Icudal – ci spiega Valeria – sono tutti caratterizzati da un’impronta marcatamente artigianale, essendo realizzati con la particolare tecnica orafa della modellazione in microscultura. In questo modo è possibile realizzare anche gioielli personalizzati su richiesta/disegno del cliente e c’è anche la possibilità di costruire il gioiello su pietre o elementi che fornisce il cliente”.

Dopo questa bella chiacchierata e dopo questo tour nell’affascinante laboratorio di Valeria, non possiamo che fare un plauso al coraggio di una giovane imprenditrice che, nonostante il periodo difficile, ha deciso di rischiare e di investire nell’artigianato scegliendo come sede della sua attività la nostra città.

Icudal è aperto tutti i giorni fino a Natale, con orario continuato 10/19:30. È inoltre possibile visitare il sito internet www.icudal.com e i vari social (Instagram: icudaljewelry; Facebook: Icudal), ordinando e acquistando online.

Foto di Benvenuto Saba