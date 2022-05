Maggioranza:”Sistema Ambiente? Nessuno scandalo”

Dispiace osservare che l’opposizione, invece di tirare fuori, a un mese dalle elezioni, almeno qualche proposta concreta per la città, ripeta per l’ennesima volta il copione di chi denuncia problemi inesistenti. Puntuali come un orologio arrivano i soliti “scoop” costruiti attorno a presunti scandali. Il tentativo, cavalcato ovviamente dalle opposizioni, è sempre il solito: screditare l’onestà e la correttezza dimostrata per tutti i 10 anni dell’amministrazione di Alessandro Tambellini. In questo caso abbiamo un programma di Mediaset che denuncia, sulla base di non si sa cosa, irregolarità nel nuovo sito in costruzione di Sistema Ambiente, a San Pietro a Vico. Peccato che subito dopo l’azienda abbia ribadito che non c’è niente di irregolare: la situazione è stata certificata dalle forze dell’ordine e da tutti i sindacati tranne uno, quello a cui appartiene l’esponente 5stelle Massimiliano Bindocci.

Ma all’opposizione non interessa informarsi, cerca solo lo scandalo e il discredito verso i lavoratori e l’azienda del Comune, nel tentativo di racimolare consensi. Un atteggiamento irresponsabile che certifica ancora una volta la sua inadeguatezza a governare.

Il centrosinistra va invece avanti con la tranquillità di chi ha investito sul futuro. A San Pietro a Vico è stata progettata una sede nuova, moderna ed ecologica; a Nave sarà investito un milione di euro per ammodernare l’impianto eliminando gli odori; sarà inoltre realizzata, nel prossimo mandato, la nuova strada per collegarlo alla Sarzanese Un complesso di investimenti che certifica la nostra capacità di pensare al bene della città. Invitiamo, infine, chi si presenta alle elezioni di dibattere su cosa serve a Lucca, e su come realizzarlo. E lascino da parte le polemiche inutili, che ai lucchesi non interessano.

I consiglieri di maggioranza del Consiglio Comunale