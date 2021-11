Lucca Sky Walkers: il capitano Damiano Sodini ci racconta obiettivi e sogni stagionali

Lucca ha una squadra di basket che ne ha macinata di strada, i Lucca Sky Walkers sono nati un po’ sulla spinta di un sogno, ma negli anni sono divenuti una realtà solida e concreta. Quest’anno affrontano il campionato di promozione maschile della Toscana nel gruppo D e hanno cominciato la stagione con grande ottimismo. Abbiamo parlato con Damiano Sodini, capitano e veterano degli Sky Walkers, che ci ha raccontato con chiarezza gli obiettivi del team, che passano inevitabilmente dalla crescita delle nuove leve e dal consolidamento di un gruppo che sta vivendo un vero e proprio ricambio generazionale.

Damiano, parlaci della squadra e del progetto dei Lucca Sky Walkers?

La squadra quest’anno è molto giovane, quasi metà dei componenti sono nati dopo il 2000, alcuni dei quali sono degli esordienti assoluti in un campionato senior. Per alcuni di loro è la primissima volta che hanno a che fare con la categoria promozione, tuttavia il progetto del team è ambizioso e l’obiettivo è quello di avere un percorso di crescita che arrivi fino a raggiungere il massimo che possiamo ottenere quest’anno. Quindi, per farlo bisogna crescere tutti quanti in modo individuale e di conseguenza migliorare l’intera squadra.

Come sta andando il campionato?

Il campionato è partito molto bene, anche se abbiamo perso due punti a Donoratico dopo un overtime, contro una delle squadre che sicuramente lotterà fino in fondo per la vittoria finale. Nonostante la sconfitta, questa partita ci ha dato una consapevolezza ulteriore di quello che di buono possiamo fare quest’anno. Quindi siamo molto carichi su quello che sarà il proseguo della stagione.

Quali sono gli obiettivi stagionali?

Gli obiettivi sono la crescita e provare a raggiungere quello che è il massimo per le nostre possibilità.

Cosa ti aspetti da te, ti poni qualche obiettivo?

Io personalmente, che sono il capitano, dovrò cercare di essere un esempio per tutti i ragazzi, specialmente sotto il profilo dello spirito e della dedizione, in particolar modo con i nuovi arrivati per far comprendere loro quella che è la mentalità degli Sky Walkers, quella che ci ha sempre contraddistinto in termini di presenza e attaccamento a tutto ciò che rappresentiamo, anche al di fuori del campo. A essere onesto, quest’anno, il gruppo è fantastico perché i nuovi si sono calati subito nello spirito giusto e tutto ciò ci dà molta energia per affrontare questa stagione, ma anche per indirizzare al meglio il futuro della società che deve puntare sui ragazzi, come ha sempre fatto. Oggi, la squadra si trova di fronte a un cambio generazionale che in questo momento sta andando alla grande e vogliamo continuare così.

Il pubblico è tornato sugli spalti, che sensazione vi dà?

Avere di nuovo il pubblico sugli spalti è una sensazione bellissima, così come ci mancava tantissimo giocare, altrettanto ci mancava farlo davanti ai nostri amici e a tutte le persone che ci vogliono bene e che ci venivano a vedere e a sostenere in precedenza. Dobbiamo fare in modo che il pubblico si affezioni a questo nuovo gruppo e c’è solo una strada per farlo che è quella del sacrificio e del far arrivare a chi ci supporta quello che noi siamo, coi nostri valori e principi che vogliamo trasmettere in modo chiaro. Per noi è fondamentale la voglia di stare insieme, di essere uniti e di superare tutte le difficoltà che possiamo incontrare nel nostro cammino.

Vuoi aggiungere qualcosa?

Finalmente siamo tornati a giocare e abbiamo una grandissima voglia di stare insieme, come squadra e come gruppo. Sicuramente ci divertiremo. Ovviamente non possono non citare anche i nostri allenatori, Luca e Michele, che ci stanno dando una mano grandissima, stanno facendo un lavoro davvero egregio e ci stanno aiutando a crescere e a essere quello che vogliamo rappresentare nei fatti e non solo nelle parole. Gran parte del merito va tributato anche a loro.