“L’Intervista Oltre Lo Schermo”: Valentina Mercanti

“Le Interviste Oltre Lo Schermo”: al via oggi la nuova rubrica dedicata a politici, cittadini e tutti coloro che vorranno mettere davvero la faccia ed esporre la propria opinione sulle questioni più importanti e spinose della nostra città. Un viaggio tra passato e presente, registrato da dietro una telecamera, guardando sicuramente al futuro: dubbi, ambizioni e pronostici in vista di quello che succederà nel 2022 ma anche successi, soddisfazioni e rimpianti riguardo i grandi temi che hanno attraversato e, talvolta spaccato in due, la città.

Ad inaugurare “Le Interviste Oltre Lo Schermo” è Valentina Mercanti, prima assessore del Comune di Lucca e ora Consigliera Regionale Pd. Vulcanica, intraprendente, sempre con la risposta pronta, ma soprattutto attenta e ambiziosa. Ci ha raccontato di una piccola Valentina appassionata di politica che si affaccia a un Pd nascente e non lo lascia più, credendo fortemente in quel partito che ancora oggi “continua a darle la speranza e la voglia di cambiare ciò che intorno a noi risulta scomodo”.

Affezionata ai suoi ideali, testarda al punto giusto, decisa, ma soprattutto fedele a se stessa: ecco Valentina Mercanti nella nostra video intervista.