L’intervista Oltre Lo Schermo: Fabio Barsanti

Continua la rubrica delle video interviste Oltre Lo Schermo: protagonista, questa volta, il Consigliere comunale di Difendere Lucca Fabio Barsanti.

Diretto, ironico e a tratti sarcastico, come tutti lo conosciamo, non si lascia intimidire e non le manda a dire: una panoramica a 360° che mira al passato e al presente dell’Amministrazione Tambellini, che tra goal ed errori sta per arrivare alla fine del mandato.

Inevitabile lo sguardo al futuro, alle prossime amministrative dove i motori sono già caldi: un centrodestra che si è organizzato in anticipo mediante tavoli di lavoro e confronto, di cui lo stesso Barsanti fa parte come rappresentante di Difendere Lucca. La ricerca di quell’unione e quella visione futura che forse è ancora confusa ma per la quale gli esponenti del centrodestra pare stiano lavorando.

E’ presto, è vero, ma di una cosa il Consigliere Barsanti è sicuro: “Non starò alla finestra a guardare le prossime amministrative“.