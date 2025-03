L’Europa di Ventotene che (non) verrà. Un tentativo, con l’Internazionale Socialista?

Caro elettore Pd ti scrivo, così mi distraggo un po’. Qualcosa ancora qui in Italia non va, si guarda la TV giorno e sera, compreso quando è festa, e si sentono dire sempre le stesse cose – e a quelli che non hanno niente da dire di tempo ne rimane…

È la settimana in cui si celebra Ventotene, dove – per inciso – non molti anni fa l’allora ministro Franceschini aveva nominato l’on. Silvia Costa commissaria per il recupero dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano. Se ne parla in TV giorno e sera ma non è merito dei direttori di rete che, soprattutto quelli del servizio pubblico, dovrebbero contribuire a migliorare il livello culturale del proprio Paese (sul concetto di notizia, poi, ci sarebbe molto da discutere). Ma nelle televisioni ci sono solo conservatori, destra e sinistra cambia poco, e tutti quanti stiamo aspettando novità! Non è merito dei direttori, si diceva – e infatti è… merito della Meloni se Ventotene è stata utilizzata come organo di distrazione di massa (gli avversari, tv comprese, ci cascano – lei avrà imparato dal generale Vannacci?).

Il titolo del cosiddetto Manifesto di Ventotene – di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi del 1941 durante il confino, è “Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto”, uscito poi clandestinamente nel 1944 a Roma in tremila copie, con prefazione di Eugenio Colorni nel volume “Problemi della federazione”. La proposta era che nascesse una federazione europea a garanzia di pace. E correttamente bisogna ricordare che la soluzione federalista venne poi votata dal Parlamento europeo nel 1984, addirittura con 237 voti a favore (31 contrari, 43 astenuti); era stato proprio Spinelli a spingere per questa sorta di costituente. E fra i voti a favore vi fu pure quello di un certo Giorgio Almirante (nella sinistra italiana non tutti votarono a favore). Il pensiero di Spinelli lo abbiamo rintracciato in una testimonianza diretta di Roberto Barzanti sul Corriere Fiorentino del 23 marzo scorso. Significativa la premessa: “quando necessario, questo Parlamento europeo agisca liberamente anche in disaccordo con i Parlamenti nazionali”. L’aveva già spiegato in una pubblicazione del 1978: “il modello federalista propone di conservare e rispettare la sovranità degli Stati in tutte le materie che hanno dimensioni e significato nazionali, ma di trasferire ad un governo europeo la sovranità nei campi della politica estera, militare, economica e nella protezione dei diritti civili. Il modello federalista vede un vero e proprio Stato sovranazionale; parallelo agli Stati membri, ciascuno sovrano nell’ambito delle sue competenze”. Leviatani impazziti, definiva Spinelli già a quel tempo gli Stati nazionali, per superarli era necessario dunque un nuovo federalismo, non ideologizzato.

E veniamo all’oggi. Se le parole avessero un senso, Stati Uniti d’Europa sarebbe lo slogan su cui costruire la vera unità EU, chi ci sta ci sta. E invece presto il dibattito sarà sostituito da un altro che forse attirerà più consenso (?). Di conseguenza, ottanta anni dopo, e quaranta dal voto a Strasburgo, non avremo quanto decantato per una settimana o poco più. Vedi, caro elettore, di cosa siamo capaci qui da noi; e non solo, c’è qualcuno che continua a sperare nonostante nessuno si stia attrezzando (gite, manifesti e volantini sono ad uso e consumo di TV e per noi sudditi), ma tutto questo non è una novità. Anzi, dove eravate finora?

In conclusione. È sotto gli occhi di tutti che nella politica non c’è più la classe dirigente di una volta, tanto meno a sinistra, che ha governato per decenni. Ma è da lì che l’iniziativa della federazione europea dovrebbe ripartire, se vogliamo avere almeno un minimo di coerenza. È necessaria una decisione drastica per risollevare il destino dell’Europa: com’è possibile? non vi accorgete di cosa sta accadendo? per la Russia e gli Usa siamo ormai irrilevanti e accerchiati, e l’obbiettivo di Putin non può che essere quello di recuperare terreno a ovest (non penserete mica che provi a conquistare la Cina?) – di conseguenza, dopo l’armistizio con l’Ucraina, non si fermerà (questo dovrebbero spiegare bene le Tv!). Proprio sulla spinta del Manifesto di Ventotene – se ancora una volta non ci avete preso in giro – la sinistra, l’Internazionale Socialista, dovrebbe essere chiamata a raccolta dagli stessi elettori, scendendo in piazza ma per svegliare “i nostri”. Nel ’92, dopo la caduta del Muro di Berlino, col beneplacito di Craxi e di Cariglia, fecero entrare D’Alema & C. proprio nell’Internazionale Socialista gli ex compagni comunisti diventati PDS e poi Ds. Capisco lo sconcerto, caro lettore, però dovrai ammettere che con questi di oggi, anche a guida Schlein, non si arriva a nulla, nonostante il controllo dell’informazione composta dai soli noti che dicono sempre le stesse cose. Abbattuto Craxi ora occorre un uomo di personalità, con un curriculum di tutto rispetto. Insomma, l’idea è affidarsi all’esperienza, fatevi consigliare. Craxi fra gli anni 80 e 90 era stato vicepresidente dell’Internazionale, nel 2003 e nel 2008 toccò a D’Alema. Craxi non c’è più, abbattuto, chi può sostituirlo? Amato? Lo stesso D’Alema? Perché no? Schlein non si offenda, già secoli fa ci fu uno famoso che sentenziò: “se c’è un momento in cui i vecchi devono tornare ad essere giovani, è quando i giovani sembrano essere diventati vecchi”. Se qualcun altro invece chiedesse spiegazioni sul Leader Maximo, potreste rispondere semplicemente “perché D’Alema è D’Alema”: è stato il primo post comunista a essere eletto Presidente del Consiglio dei ministri, più volte ministro, deputato per sette legislature, ha fatto la guerra nel Kossovo, conosce la politica (forse conosce anche Putin e la Russia: con lungimiranza Berlinguer già nel 1984 lo portò al funerale di Andropov), sa trattare i giornalisti, ha rapporti a livello internazionale, è nella Fondazione Italiani Europei e così via. Auguri, comunque.

Lettore 51

