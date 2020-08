Il gelato tradizionale lucchese diventa eco-friendly: niente più plastica per “I Gelati di Piero”

In pieno centro, a due passi da Piazza San Michele, all’incrocio tra Via Roma e Via Fillungo c’è un piccolo e prezioso presidio del gusto, tappa fissa per cittadini e turisti in visita nella nostra bellissima città: stiamo parlando della gelateria “I Gelati di Piero”, attività storica della famiglia Pacini gestita oggi da Piero, figlio del fondatore originario.

Ai classici come limone, crema e cioccolato – lavorati con cura, attenzione e dedizione secondo una ricetta familiare tramandata da oltre 60 anni – Piero affianca gusti senza glutine e proposte speciali per i palati più curiosi, che seguono le fantasie del giorno in una vivace e continua sperimentazione. Tradizione e innovazione, quindi, in un mix vincente che l’anno scorso è valso a Piero Pacini il titolo di “Re del Gelato” dell’intera Lucchesia.

L’ultima ed importante novità, tuttavia, non riguarda coni e coppette ma è strettamente legata al tema dell’ambiente e al rispetto della natura. Pacini, infatti, ha in programma la totale eliminazione della plastica entro il prossimo anno: vaschette, palettine, coppette e scontrini della storica gelateria saranno presto costituiti da materiali interamente eco-friendly. Una scelta coraggiosa e virtuosa, dunque, che denota la capacità di coniugare l’attività di impresa con la sensibilità e l’attenzione ai temi ambientali.

Con piacere, abbiamo chiesto a Piero Pacini le ragioni di questa scelta.

«Questa è la direzione in cui si sta muovendo il mondo, ed è senza dubbio quella giusta: noi siamo felici di contribuire facendo la nostra parte. In realtà avevamo preso questa importante decisione già prima dell’emergenza Covid, che purtroppo ha rallentato il tutto. Il rispetto del territorio e della tradizione è sempre stata una delle nostre linee guida» – aggiunge il titolare della storica gelateria – «ed è per questo che da sempre utilizziamo solamente materie prime di provenienza locale oppure eccellenze italiane, come le nocciole IGP delle langhe piemontesi o la storica pinolata fatta con crema di pinoli. In continuità con la nostra linea imprenditoriale» – conclude Pacini – «l’utilizzo di vaschette, coppette e palettine biodegradabili ci è semplicemente sembrato il passo naturale successivo».

Presto, quindi, sarà possibile gustare il gelato tradizionale di Piero passeggiando per le strade di Lucca nel pieno rispetto dell’ambiente.