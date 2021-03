Giovannini insiste “Bagni di Lucca classificata come città per certificare il suo rilancio e quello del territorio”

Dopo che il dibattito sulla questione Bagni di Lucca-città si è acceso e sviluppato a seguito delle sue dichiarazioni, l’esponente di Forza Italia Fabrizio Giovannini torna sull’argomento confermando l’intenzione di procedere in tal senso.

“Da qualche giorno si parla con insistenza della mia idea di cercare la possibilità di fare attribuire la qualifica di città a Bagni di Lucca- dice Giovannini- e il dibattito che si è sviluppato dimostra che la maggior parte delle persone che hanno espresso una posizione sono favorevoli e in tanti me lo hanno fatto sapere, in vari modi.

Questo mi fa piacere, mi spinge a impegnarmi sempre di più e mi conferma che esiste a Bagni di Lucca una identità territoriale e un orgoglio di appartenenza che credo sia arrivato il momento di interpretare.

Basta quindi piangersi addosso, basta evidenziare quello che si è perso, ma dobbiamo rilanciare le nostre eccellenze e ricordarci da dove veniamo, per ripartire.Siamo consapevoli che i fasti storici di quando Bagni di Lucca era un salotto importante a livello europeo non potranno tornare, ma vogliamo valorizzare quelle componenti storiche e culturali che hanno sempre rappresentato l’unicità di Bagni di Lucca nella storia della provincia di Lucca.

Ripartire dalla denominazione di città, magari per celebrare la storia di Bagni di Lucca deve rappresentare, per me e per i cittadini che ci sono vicini, il trampolino di lancio per mantenere i servizi che ci sono, portarne di nuovi e lavorare per rilanciare una volta per tutte la nostra città”.