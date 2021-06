Fiocco rosa in casa Bergamini: è nata Asia, l’ottava figlia dell’alpinista lucchese

Lo avevamo sentito poco tempo fa, per parlare delle sue più recenti imprese e di quelle che dovrà affrontare nei prossimi mesi, ma l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini non cessa mai di stupire, neppure stavolta. Alle ore 10:15 di martedì 1 giugno 2021, infatti, è venuta alla luce la piccola Asia, l’ottava figlia del noto sportivo di Lucca, la prima con l’attuale compagna Laura Nottoli. Riccardo ama sempre ripetere, “la vita deve andare avanti nonostante tutto, senza smettere di credere ai propri sogni”, ma anche stavolta i fatti parlano per lui. I complimenti vivissimi e tutti meritati spettano in primis alla mamma, Laura Nottoli, che ha dato alla luce una splendida bambina dal peso di 3,020 chilogrammi. A far nascere la piccola, con un parto cesareo, è stata la dottoressa Tiziana Bartolini dell’ospedale San Luca di Lucca.

Riccardo e Laura ringraziano di cuore, tutto il personale del reparto di maternità per la gentilezza e la professionalità dimostrata. La redazione de Lo Schermo si unisce ai ringraziamenti e fa tanti auguri ai due genitori per la nascita della dolce Asia.