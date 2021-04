FBML – cordoglio per la scomparsa del professor Francesco Petrini

Il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, insieme al vicepresidente Andrea Palestini, al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo, esprime cordoglio per la scomparsa di Francesco Petrini, già dirigente scolastico, fondatore dei Custodi della Città per gli Stati Generali della Cultura.

Il suo entusiasmo per le tematiche storiche e di ricerca, la sua forza nel portarle avanti e la sua capacità critica sono state un grande stimolo per la città e hanno dato alla Fondazione BML la possibilità di sostenere il lavoro svolto dall’associazione, come in occasione della mappatura di 38 opifici costruiti lungo il condotto tra Ponte a Moriano e l’Ozzeri, presentata nel 2015, realizzata dal gruppo di ricerca formato da Maria Virginia Paradisi, Chiara Mazzanti e Ethan Ricci (fotografo) e coordinato da Petrini. (nella foto allegata la presentazione alla stampa)

La Fondazione Banca del Monte di Lucca, da sempre impegnata nella promozione di progetti negli ambiti storia, arte e storia dell’arte, è disponibile a portare avanti eventuali progetti proposti dai Custodi della Città per gli Stati Generali della Cultura, sulla città e le sue ricchezze storico-artistiche.