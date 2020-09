“Fame di Libertà”: al Real Collegio va in scena lo spettacolo per celebrare le battaglie di Ebru Timtik e Nasrin Sotoudeh

L’evento “Fame di Libertà” – che si terrà Venerdì 25 Settembre alle ore 17 presso il Real Collegio – è dedicato ad Ebru Timtik, l’avvocata turca deceduta il 27 Agosto nelle carceri di Erdogan dopo 238 giorni di sciopero della fame.

Durante la rappresentazione – ideata da Gaetano Pacchi e organizzata dalla Compagnia Teatrale “Attori & Convenuti” e dall’Associazione culturale “Arte e Arti” – verranno letti alcuni estratti dagli scritti di Ebru Timtik e di Nasrin Sotoudeh, altra avvocata iraniana in carcere dal 2018 e attualmente in sciopero della fame per chiedere l’immediato rilascio dei prigionieri politici detenuti nel suo Paese. La lettura sarà, poi, intervallata dall’esecuzione di brani musicali da parte del Prof. Franco Bonsignori.

L’evento – patrocinato dall’Ordine degli Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità – sarà introdotto dall’Avv. Maria Grazia Fontana e dall’Avv. Lelia Parenti, e vedrà anche l’intervento dell’ex europarlamentare Barbara Spinelli.

“La volontà” – dicono gli organizzatori – “è quella di celebrare due destini che s’incrociano, due donne che esercitano la stessa professione, due avvocate che antepongono la solidarietà e l’esigenza di tutelare i diritti degli altri alla propria vita”.