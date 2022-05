Di Vito (Forza Italia): “Va istituito un Osservatorio sanitario”

Il medico candidato al consiglio comunale per la lista Forza Italia-Udc: “Cittadini non soddisfatti e personale stremato, serve quella svolta che il centrosinistra non ha dato”



“Il futuro sindaco dovrà manifestare maggiore sensibilità alle tematiche della salute, istituendo un Osservatorio Sanitario e un numero telefonico di riferimento in modo tale che sia i cittadini che gli operatori sanitari possano segnalare direttamente le problematiche che vivono. Un ritorno al dialogo tra azienda, utenti e personale che deve diventare strategico sia per l’amministrazione che per l’azienda Usl. E’ ovvio che per ottenere questo i lucchesi debbano voltare pagina, perché il centrosinistra negli ultimi 10 anni di governo non si è dimostrato sensibile”. Ad affermarlo è Alessandro Di Vito, candidato al consiglio comunale per Forza Italia-Udc a sostegno di Mario Pardini sindaco. “Il personale oggi è allo stremo delle forze e per di più demotivato a causa di un sistema organizzativo per “intensità di cure” e di una logistica del nuovo ospedale che ha creato numerose criticità a cui da otto anni non dà una risposta – sottolinea Di Vito -. Oltre alla necessità di risolvere il problema dei posti auto per i dipendenti, l’insufficiente numero di armadietti negli spogliatoi li costringe a portarsi zaini o valigette 24 ore che vengono lasciati a terra; il numero degli Infermieri non è adeguato alle necessità assistenziali dei pazienti per lo più anziani e con multiple patologie, mentre l’attuale blocco delle assunzioni disposto dalla Regione continua ad essere portato avanti in gran segreto, creando incertezza in chi ha un incarico temporaneo e aumentando il carico di lavoro sugli altri”. Di Vito, che è un medico del Pronto Soccorso, sottolinea come il rapido turn over del personale da reparto a reparto o addirittura verso servizi territoriali o altri ospedali, debba far riflettere sull’organizzazione. “Il Covid-19 ha creato ulteriore disagio sia per il continuo rimodellamento dei reparti che per la mancata rotazione del personale – conclude il candidato al consiglio comunale -. Il continuo pendolarismo dei medici nella Valle del Serchio per coprire servizi rappresenta un altro momento di forte tensione e demotivazione a scegliere come lavoro la nostra area territoriale: e addirittura si stanno paventando ordini di servizio con i quali Specialisti del San Luca devono andare a coprire turni nell’ospedale dell’Isola d’Elba. Queste sono alcune delle questioni che un sindaco non supino alla Regione deve affrontare “.