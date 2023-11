Come si affronta la povertà?

La povertà non è una colpa. Non c’è vergogna nell’essere in difficoltà. Ma non può diventare neppure un titolo di diritto.

Siamo partiti da considerazioni giuste: la povertà non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. E davvero non possiamo desiderare di tornare alla distinzione dell’Inghilterra di fine ‘800 tra i deserving e gli undeserving poor,cioè tra i poveri meritevoli di aiuto e i non meritevoli. Non possiamo perdere di vista la necessità di essere solidali li uni con gli altri. Se vogliamo essere una nazione non possiamo non aiutarci gli uni gli altri.

Soprattutto non possiamo rinnegare le radici della nostra cultura: quell’insieme di valori cristiani che sono alla base della nostra aspirazione alla pace e alla fratellanza fra tutti i popoli, non solo tra coloro hanno la nostra stessa fede; che ci dicono che il benessere non è l’unico metro di giudizio della riuscita di un progetto sociale; che ci spingono aiutare il prossimo e sostenerlo perché le cose possano cambiare.

Ma la stessa tradizione ci dice anche che siamo anche una comunità di doveri. Che se una parte non funziona è tutto il corpo che non funziona. E che «se un uno non vuole lavorare neppure mangi».

Negli anni abbiamo perso il senso del dovere reciproco. Abbiamo perso il senso che il funzionamento delle comunità è legato al senso di responsabilità che ciascuno ha nei confronti degli altri.

Abbiamo esasperato il principio di diritto e abrogato quello di dovere. Amplificato l’idea del godimento e denigrato quello della fatica. Tratteggiato i primi concetti come positivi e i secondi come negativi quando, in natura, non esistono i primi senza i secondi e non si apprezzano i piaceri senza aver adempiuto ai doveri che da questi derivano.

Così, un po’ alla volta, abbiamo cominciato a pensare che ciò che conta sia raggiungere il godimento, il potere e i soldi che possono abilitare tali vantaggi.

Abbiamo quindi confuso il sintomo, ciò che si vede, con la sostanza. Sia per la ricerca di ciò che riteniamo buono sia per la ricerca di ciò che non va ci fermiamo a quello che appare senza indagarne le cause.

E in questa ricerca asfissiante di una spiegazione veloce abbiamo trattato i problemi con la superficialità degli osservatori distratti (ossimoro che ben descrive il nostro tempo). Abbiamo cominciato a mettere al centro del «pensiero sociale» il povero, il debole, la minoranza. Proprio il soggetto e non la condizione di povertà, le situazioni che rendono deboli o i rischi di discriminazione: il soggetto al posto del problema.

Potrebbe sembrare persino giusto: porre l’individuo al centro sembra «umano» e «morale». Invece no. Porre al centro il «fatto» vuol dire che lo si vuole combattere e con esso le sue cause; porre al centro la persona implica che non si cercano delle cause da distruggere ma solo un soggetto su cui riversare il nostro bisogno «di sentirci buoni»; una opportunità che possiamo usare per compensare ciò che riteniamo di aver forse sbagliato. E quindi permettere che tali situazioni si ripetano, si cronicizzino, diventino un habitus. Un «social washing» che non punta a far emergere il povero dalle condizioni in cui si trova ma a farvelo stare, un po’ meglio magari, ma senza volerlo riabilitare.

Porre il povero al centro è un porlo in trappola tingendo d’oro le sue sbarre. E, contemporaneamente, facendo ammalare la nostra comunità.

Facciamo degli esempi: i decenni di sussidi per il sud, sussidi non incentivi al lavoro, hanno generato la cultura del «posto fisso» e del «dovere del nord di soccorrere il sud». Dovere sacrosanto, se inteso come necessaria solidarietà per superare un momento difficile, ma che non ha ragione di esistere se è inteso come permanente dazio morale del ricco per il povero.

Il reddito di cittadinanza è un insulto verbale: non esiste un diritto ad avere un sostegno indipendentemente dal nostro impegno a favore della comunità, è diseducativo e sbagliato. Non il fatto di prevedere un sostegno per chi ha un momento di difficoltà: quello è necessario e buono. Ma trasformare questo in un diritto a «vivere dignitosamente» anche senza lavorare quello non è accettabile. Perché non c’è dignità nell’essere a carico degli altri se questo non è per un momento di sbandamento ma per una scelta di vita.

Un altro esempio eclatante di come non vediamo più le cause della povertà è la famosa-famigerata definizione di «diritto acquisito»: un altro ossimoro che vuol dire privilegio per qualcuno che grava sulle spalle di altri. Un qualcosa che non è possibile estendere a tutti ma che qualcuno ha e rivendica per sé pur sapendo che il costo graverà su chi quel «diritto» non lo avrà e che per garantirlo, resterà in condizioni di inferiorità. È il caso delle pensioni: molti di quelli che sono in pensione percepiscono cifre anche doppie rispetto a chi ha fatto lo stesso lavoro e ha versato gli stessi contributi solo qualche anno dopo. E l’enorme carico di spesa pubblica pensionistica si trasforma nei salari bassi dei giovani di oggi (il famoso cuneo fiscale). Rendendo impossibile il miglioramento delle loro condizioni.

Potremmo dire lo stesso del famigerato 110% percento: quel +10% è un oltraggio. È un dire che possiamo approfittarci della comunità impunemente. Che gli altri non contano nulla. Se poi, come è davvero accaduto, quel sussidio è stato dato prevalentemente a persone ricche (la spesa complessiva in uni e bifamiliari è stata maggiore che su condomini) senza che nessuno ne contrastasse l’impianto autorizzativo, possiamo ben vedere quanto in basso è scesa la nostra sensibilità per il benessere della nostra nazione.

Ecco allora che è imperativo ripensare il nostro approccio alla socialità. Dobbiamo porre il tema dei doveri accanto a ogni dichiarazione di un diritto. E della temporaneità per ogni situazione in cui questa possa essere richiesta. E dobbiamo riaffermare che si devono allargare i diritti solo se possiamo mantenere uguaglianza tra cittadini.

Ma soprattutto dobbiamo riaffermare che ciò che tiene tutto insieme è il dovere di fare il nostro lavoro al meglio per il funzionamento di una società che ci fa vivere tutti.

