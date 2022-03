Caro benzina: la lista dei distributori di Lucca dove costa meno

Il prezzo del carburante continua ad aumentare giorno dopo giorno: in media la benzina ha nettamente superato i 2 € al litro; il gasolio, da sempre considerato più economico, in alcuni casi è arrivato ad essere più caro della verde. Sarebbe bello poter abbandonare definitivamente l’automobile e tornare a spostarci solo a piedi, in bicicletta o con mezzi elettrici, ma sappiamo che non è così facile né sempre possibile. Così corriamo tutti alla ricerca del benzinaio più economico, per provare a contenere l’impatto che il caro benzina sta avendo sulla nostra economia, innanzitutto familiare.

L’Osservatorio del Ministero per lo Sviluppo Economico monitora giornalmente l’andamento dei prezzi e ha creato un portale (consultabile qui) in cui è possibile vedere l’elenco completo dei distributori di una specifica zona, con relativo dettaglio dei costi.

Di seguito l’elenco più recente dei prezzi di benzina e diesel degli impianti di Lucca e della Piana.