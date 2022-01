Blu Ludovica è ‘CapendoTi’, a Montecarlo gli incontri gratuiti per i giovani con la psicologa Ilaria Giannini

Ormai è notizia diffusa che il governo Draghi abbia tagliato il bonus psicologo destinato a chi, anche senza una diagnosi specifica, non avrebbe potuto permettersi cure psicologiche. I dati però parlano chiaro: sono aumentati i casi di disturbo da stresso post traumatico, una persona su cinque ha notato un peggioramento del proprio rapporto di coppia, gli studenti denunciano cali di concentrazione, ansia in eccesso, disturbi alimentari (Humanitas University).

L’associazione Blu Ludovica, nata qualche mese fa a Montecarlo in ricordo di Ludovica Tocchini, c’è anche per questo: per promuovere progetti a sostegno della salute mentale. CapendoTi sono gli sportelli d’ascolto totalmente gratuiti che l’associazione metterà a disposizione di tutti i giovani ragazzi e ragazze a partire da martedì (18 gennaio). Su prenotazione quindi e in massima sicurezza sanitaria, un martedì ogni due settimane, alla Misericordia di Montecarlo (via di Montecarlo 10 a/b) sarà possibile incontrare la psicologa Ilaria Giannini.

“Saranno sedute di ascolto e comprensione, offerte interamente da Blu Ludovica – dice l’associazione – volti ad indirizzare, in caso di necessità, verso percorsi più specifici e adeguati. Garantiamo la massima riservatezza e accoglienza. Nessuno verrà in alcun modo giudicato. É importante promuovere azioni a sostegno della salute mentale, soprattutto nel momento che stiamo vivendo e che ha stravolto tutte le nostre abitudini. È fondamentale che questo campo della medicina venga considerato al pari degli altri – continua l’associazione -, che venga ‘riscoperto’, rispettato e normalizzato. Sono percorsi lunghi, difficili. Blu Ludovica c’é anche per questo, per dare una mano a tutte le famiglie che si trovano in questa difficoltà e non possono economicamente permettersi le cure adeguate. Da martedì potranno chiederci aiuto. Abbiamo in programma anche, se la situazione Covid lo permetterà, eventi di beneficenza, convegni per sensibilizzare sul tema della depressione e del disturbo alimentare. Ricordiamo poi che chiunque può richiedere la tessera di iscrizione a Blu Ludovica e sostenerci“.



“E’ per Ludo – dicono la famiglia e gli amici -. Un impegno che ci prendiamo per sostenere chi è in difficoltà e si sente incompreso o ‘diverso’. Noi ci siamo“.

Per prendere un appuntamento chiamare il 345.2433565 oppure mandare una mail a [email protected]. É possibile anche chiamare la Misericordia di Montecarlo allo 0583.228844.

Ilaria Giannini. Laureata in Psicologia clinica e della salute all’Università degli studi di Firenze con il massimo dei voti, dalla sua fondazione collabora con l’associazione A.C.C.A. Lucca. Dal 2016 è responsabile per l’associazione dei progetti di prevenzione nelle scuole: dalla progettazione di interventi stessi fino alla realizzazione dei laboratori in istituti scolastici di tutti i gradi (scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado). E’ allieva specializzanda in psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale e familiare presso il Centro studi e applicazione della Psicologia Relazionale (Prato). Svolge inoltre l’attività come psicologa libera professionista nel suo studio di Lucca.