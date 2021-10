Bindocci: “Il M5S va avanti per la sua strada. Si parli di contenuti e non di nomi”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’intervento del Consigliere comunale d’opposizione Massimiliano Bindocci sul futuro, le ambizioni e il percorso del Movimento 5 Stelle a Lucca, in vista delle prossime amministrative.

“Vedo che molti si chiedono dove andrà il M5S alle prossime elezioni comunali. Credo che la domanda sia mal posta. Il M5S di Lucca andrà avanti nella sua battaglia con i suoi valori, senza ragionamenti di comodo od opportunistici. Il M5S di Lucca sta già discutendo da mesi al proprio interno, non tanto di alleanze o di nomi, ma di contenuti. Stiamo redigendo una serie di punti su cui vogliamo aprire dei confronti. Crediamo che Lucca meriti una politica dove l’AMBIENTE non sia uno specchietto per le allodole, ma sia un valore fondante: pensiamo all verde, a San Concordio, ad Antraccoli, al condotto pubblico agli assi viari, all’aria inquinata.

Altro punto per noi fondamentale è la TRASPARENZA e la PARTECIPAZIONE: pensiamo alle nomine nelle partecipate, ai rapporti con quelli che secondo noi hanno a Lucca un ruolo egemone, come per esempio la Fondazione, alcune associazioni di categoria, forse alla massoneria. In merito alla partecipazione, la scelta deve essere netta, le decisioni sui contenitori devono passare dal processo partecipativo, per noi quello che è accaduto alla manifattura è un bel problema, e non si deve ripetere.

Inoltre vogliamo portare BENESSERE, serve un rilancio delle attività produttive, tra cui il turismo con una politica dell’accoglienza che valorizzi la città; si pensi all’ostello ancora chiuso ed ai mancati riconoscimenti dell’Unesco, ma potremmo parlare di molte altre cose. Lucca deve tornare ad essere una città della SOLIDARIETÀ, rafforzando gli interventi del sociale sulle persone più deboli, sui malati, sui poveri, sugli anziani nelle RSA e con l’assistenza domiciliare, ma sopratutto sulla casa, noi vorremmo utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per molti servizi di piccola manutenzione e non solo.

Inoltre serve una maggior attenzione al PUBBLICO, che deve ritrovare una sua centralità. Si pensi sia ai lavori pubblici, viabilità, parchi, scuole, infrastrutture, ludoteche, spesso le frazioni ed i quartieri fuori dal centro storico sono abbandonati a se stessi. Ma sottolineiamo anche la necessità che il PUBBLICO riprenda il suo ruolo, nelle acque, nella gestione delle farmacie comunali, ma anche di altri servizi come le mense ed il sistema dei rifiuti.

Ultimo, ma non per importanza è il tema della cultura: Lucca è la città della musica, ma anche dei teatri, delle scuole. Serve un rilancio complessivo, manca un sistema museale integrato ed una serie di iniziative che coinvolgono giovani e studenti, al posto delle feste e dei convegni pagati dal Comune ed andati deserti.

Insomma come Movimento diremo la nostra, e su quei temi – ma ve ne sono anche molti altri – abbiamo fatto opposizione – purtroppo quasi da soli- e ci confronteremo con tutte le forze politiche o civiche, che siano attente a questi temi. È evidente che, pur riconoscendo dei passi avanti rispetto alla gestione del centro destra, non siamo stati soddisfatti dell’operato di questa amministrazione, ma il M5S si confronterà sui temi e vogliamo decidere sui contenuti e non sui nomi.

Ulisse si fece legare per non farsi incantare dalle sirene, il M5S non ne ha bisogno. A noi non interessano posti o poltrone, non intercettiamo i voti di chi vuole piaceri o attenzioni, ma confidiamo di intercettare il consenso di chi vuole una città dove trasparenza, ambiente, benessere, senso del pubblico, giustizia sociale e partecipazione siano i valori base.

Per questi valori mi sono battuto come portavoce del M5S in questi anni, per questi valori il M5S continuerà a mobilitarsi“.