Apre a Lucca Boîte en Valise, la nuova galleria d’arte in via del Battistero

Dal coraggio e l’intraprendenza di Silvia Nutini una nuova attività prende vita nel centro storico

E’ fissata per sabato 30 gennaio la presentazione della nuova galleria d’arte che sorgerà in via del Battistero 54, a Lucca, nella strada per tutti nota come “dell’antiquariato”. Boîte en Valise, dall’omonima serie di riproduzioni di opere firmata Marcel Duchamp, è il nome del nuovo spazio che negli ultimi mesi è stato allestito e curato in ogni dettaglio da Silvia Nutini, imprenditrice ed esperta di arte. Un progetto ambizioso e coraggioso, nato dal desiderio di promuovere arte e cultura nella città che per eccellenza accoglie e promuove queste virtù, nel suo speciale salotto dell’arte.

Boîte en Valise offre al pubblico, anche tramite piattaforma digitale (sito web, e-commerce, social media) una vasta scelta di opere di natura eclettica, adatte ad arricchire collezioni e valorizzare gli ambienti circostanti. Nella nuova galleria lucchese si trovano opere originali di stimati artisti contemporanei, ma anche serigrafie, puntesecche e multipli in generale, nonché sculture e ceramiche sempre particolarmente apprezzabili ed avanguardiste.

Questo progetto poliedrico si prefigge, inoltre, grazie alla collaborazione con personale qualificato e stimati storici dell’arte, di offrire uno spazio sempre a disposizione per attività legate al mondo artistico per esposizioni, mostre ed eventi di settore, svolti in relazione e sinergia con le molteplici realtà interessate presenti sul territorio.

Dalle ore 10 di sabato 30 gennaio, e a seguire per tutta la giornata, sarà possibile visitare gratuitamente le sale della galleria, accompagnati dal percorso da Silvia Nutini, Isabella Pileio, stimata storica dell’arte, ed Elena Benvenuti, apprezzata guida turistica della città di Lucca. Tra le tipologie di opere si troveranno sezioni dedicate alla pop art, alla natura, all’astratto, alle persone, all’urban style, al mondo onirico e molto altro, oltre ad un ampio spazio riservato alla promozione dei più interessanti artisti emergenti. La presentazione si svolgerà con gruppi contingentati e ristretti, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 attualmente in vigore.

La “Scatola in Valigia” di Lucca sta per essere finalmente aperta. Appuntamento per sabato 30 gennaio, nel salotto dell’arte della città.

—

Si consiglia di prenotare la visita inviando una mail con i propri dati all’indirizzo [email protected]

Per maggiori info: www.boite-en-valise.it