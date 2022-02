Verso le elezioni: Lucca 2032 batte un colpo deciso, Mario Pardini sarà della partita

Rompe gli indugi Mario Pardini, dopo mesi di “tavoli, tavolini e comodini” (parole sue) con un centro destra che non ha saputo o voluto cogliere ed accogliere le idee e le proposte dell’imprenditore lucchese, e nemmeno è riuscito a convergere su un altro nome valido, competente e condiviso. Una strategia attendista, quella della cosiddetta coalizione, che ha inevitabilmente aperto uno spazio trasversale nel panorama politico locale. Uno spazio fertile e incontaminato, dove c’è oggettivamente margine di azione. E’ lì che intende inserirsi Pardini con la sua Lucca 2032, con un team di professionisti competenti per “soluzioni tangibili ai problemi della città già nel breve periodo”.

Alla conferenza di presentazione del suo percorso, Pardini, affiancato da Enrico Torrini e Cristina Consani, che da tempo hanno sposato il suo progetto, ha veicolato ed argomentato un comunicato, che riportiamo di seguito.

“In considerazione dei fatti accaduti negli ultimi mesi, come Lucca 2032 ci siamo interrogati molto sulla possibilità di intraprendere un percorso nell’interesse della città.

Con onestà e libertà di pensiero ci siamo chiesti se proseguire o meno nel nostro cammino.

Ci siamo chiesti, in particolare, che Lucca immaginiamo e cosa possiamo offrire a questa meravigliosa città.

Le molte attestazioni di stima ricevute e – non da ultimo – le vicende che in questi giorni stanno tristemente monopolizzando il dibattito politico cittadino, ci hanno chiarito le idee e hanno fugato ogni dubbio.

Ci saremo, pronti a dialogare con tutti coloro che – come noi – avranno idee e spunti da offrire nell’interesse della città.

Una città che non ha bisogno di correntismi e protagonismi di sorta, che non necessita di campagne elettorali permanenti contro qualcuno o qualcosa.

Una città che ha bisogno di idee, competenza, visione, coraggio e credibilità: tutti elementi che serviranno per cogliere al meglio le importanti sfide che il futuro ci riserva.

Lucca 2032. I tempi sono maturi”.

Un messaggio chiaro, che non lascia spazio a interpretazioni. Dopo il centro-sinistra, un’altra realtà scende in campo e si muove in maniera netta verso le elezioni, aprendo a chiunque voglia dare il proprio contributo alla città con idee innovative ed ambiziose. Da Viareggio pare che l’intervento sia stato seguito con attenzione. Vedremo. Intanto il panorama va delineandosi. Chi manca ancora all’appello?