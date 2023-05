Mi scuso con tutti i lettori dello Schermo e soprattutto con i “fedelissimi”, ma questa settimana non posso onorare l’impegno. Sono ad Udine chiamato da quella Università per tenere un incontro sul tema: Virgilio e Pascoli del quale ho parlato in un saggio appena uscito nel volume “Lessico Pascoliano”. Ci rileggiamo la prossima settimana.

Umberto Sereni