Talento e passione: Teresa Morici, la bimba di Lucca che ha commosso l’Italia su Canale 5

Eccezionale, commovente, semplicemente perfetta. Teresa Morici, bambina lucchese di appena 9 anni, la sera di Natale ha stregato il pubblico del programma di Canale 5 “All Together Now Kids” con la sua interpretazione di “Shallow”, canzone che è valsa un Oscar a Lady Gaga nel 2019. Un’esibizione talmente toccante da aver fatto crollare una roccia come J-Ax, sciolto in lacrime, mentre Rita Pavone si è alzata in piedi in una incredibile standing ovation.

Una performance pazzesca che, dopo aver commosso i giudici del programma condotto da Michelle Hunziker e il pubblico sintonizzato davanti alla tv, adesso sta facendo il giro della rete ed è diventato su Mediaset Infinity uno dei video più popolari (qui il link per vederlo), con oltre 1.5 milioni di visualizzazioni e un numero impressionante di like che continua a salire ad ogni minuto.

Qual è il segreto di questo successo? Un mix di talento, voce angelica, presenza scenica da artista navigata, emozione, ma anche tanta forza e determinazione. Sembra una cantante professionista, invece Teresa è solo una bambina che ha tanta voglia di divertirsi e giocare attraverso la musica ed il canto.

Foto Ufficio Stampa Mediaset

Teresa è nata e cresciuta nella musica, grazie al padre chitarrista professionista, che la portava in tour con sé quando aveva appena 2 anni. E’ stato naturale per lei iniziare a studiare pianoforte, danza e canto presso la Jam Academy di Lucca, scuola che da 20 anni forma talenti nel mondo della musica.

“Sono rimasti subito colpiti da Teresa” – ci ha raccontato il padre Giampiero Morici – “Dopo alcuni casting a Milano e una lunga selezione, è stata scelta per far parte dei 15 concorrenti del programma. Un’esperienza bellissima e intensa, 5 giorni di prove, incontri, amicizie. Nonostante i bambini partecipassero ad una gara, nessuno ha sentito spirito di competizione, c’era solo la voglia di divertirsi”.

Divertimento, come è giusto che una bambina di 9 anni viva un’esperienza enorme come una diretta televisiva in prima serata su Canale 5, alla presenza di nomi eccezionali del mondo dello spettacolo, quali Michelle Hunziker, J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Una situazione che avrebbe spaventato chiunque, ma non Teresa, che ha affrontato la sua esibizione con la grinta di una vera leonessa.

“Si è impegnata molto per questo pezzo” – ci confida il padre, Giampiero – “Questa canzone ce l’ha in voce già da un po’, ma insieme alla sua insegnante Isabella Ferri, Teresa ha letto la traduzione del testo, l’ha fatto suo, l’ha provata ancora e ancora. Al momento dell’esibizione era molto emozionata, ma si è sentita a suo agio grazie alle tante prove dei giorni precedenti”.

Prove in cui, scopriamo, ha ricevuto subito tantissimi consensi dallo staff di “All Together Now Kids”, a cominciare da Luca Pitteri, vocal coach del programma e tra i professionisti più apprezzati a livello internazionale, che ha speso complimenti importanti verso questa piccolo grande talento. Ma non è solo tecnica o perfezione, le lacrime di J-Ax sono la dimostrazione di quanto potente possa essere la musica, ma dimostrano anche l’innata capacità di questa bambina di trasmettere emozioni forti e dirompenti.

Piccola, piccolissima, eppure Teresa è già capace di affrontare e far capitolare con il proprio talento professionisti e anche il grande pubblico. E adesso? “Sua madre ed io stiamo assecondando la sua passione, per noi l’importante è che continui a divertirsi con la musica il più possibile, perché è un gioco grande e bellissimo. Teresa sogna di fare l’attrice di musical e si sta già impegnando per questo” – conclude il padre.

Ciò che più sconvolge è la naturalezza di una bambina che a 9 anni è già puro talento. E ci commuove, proprio come quella roccia di J-Ax.