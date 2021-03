Si chiude il II torneo di Lucca Padel al Circolo El Niño

Dopo un percorso travagliato – anche a causa dell’emergenza sanitaria che ne ha compromesso lo svolgimento regolare – si è chiuso il II torneo di Lucca Padel al Circolo El Niño della Santissima Annunziata. La prima partita si era giocata alla fine dell’estate 2020, mentre il capitolo finale si è tenuto sotto un sole quasi primaverile il 22 febbraio. A giocarsi il titolo si sono fronteggiate due coppie blasonate: Fanucchi-Mingazzini, ex compagni di squadra nella Lucchese, e Pisciotta-Taponeco, il primo ex calciatore del Palermo e il secondo ex tennista FIT ED.

Il match è stato giocato con grande ritmo, colpi di classe e tanta intesa da entrambe le parti, anche se alla fine a spuntarla sono stati propri Iacopo Fanucchi e Nicola Mingazzini. I due hanno concesso pochissimo agli avversari e nei momenti decisivi della sfida hanno saputo gestire con freddezza i colpi che li hanno portati al successo. Il risultato finale è stato di 2 a 1 (6-1; 4-6; 6-1 i parziali) per gli ex calciatori della Lucchese, che successivamente hanno potuto festeggiare questo riconoscimento con una coppa a cui ha presenziato anche l’attuale allenatore dei rossoneri Giovanni Lopez. Nicola Mingazzini, sorridente e fresco di vittoria, ha voluto dedicare il premio conquistato sul campo da Padel di El Niño a Claudio Gemignani, suo personal trainer e uomo capace di rimetterlo in forma dopo alcuni mesi di inattività.

Il torneo è ovviamente di categoria amatoriale, destinato ai soci del circolo, mentre le partite si sono svolte con un arbitraggio a cura delle coppie in campo, sempre all’insegna del massimo fair-play e nel rispetto delle normative che riguardano la prevenzione dalla diffusione del Covid-19. Il successo dell’iniziativa testimonia sempre più la voglia di Padel della città di Lucca, uno sport avvincente, ma soprattutto divertente.

Di seguito alcune immagini della brillante finale tra Fanucchi-Mingazzini e Pisciotta-Taponeco, giocata sul Campo 1 della Santissima Annunziata.