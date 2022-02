Remo Santini: “Ritiro la mia disponibilità a candidarmi sindaco” 

Riceviamo e riportiamo di seguito comunicato ufficiale di Remo Santini, leader di SìAmo Lucca.

“SìAmoLucca sarà presente alle ormai imminenti elezioni amministrative, ma io non sarò il candidato sindaco ne’ della lista civica né del centrodestra, e nemmeno di altri schieramenti”. Lo dichiara Remo Santini in una nota. “Lo dico con rammarico, ma devo comunicare che la mia disponibilita’, che pure avevo dato all’interno di una rosa di nomi, non c’e’ più. Perché arrivati a questo punto, i tempi sono diventati ormai incompatibili con i miei impegni professionali – sottolinea Santini -. Ringrazio gli esponenti locali e regionali dei partiti che anche in questi ultimi giorni mi hanno proposto l’importante e prestigioso ruolo, per quella che sarebbe sicuramente stata un’esaltante sfida, da provare per due volte di seguito. Credo che sia soprattutto un riconoscimento all’impegno che ho messo in questi 5 anni di opposizione puntuale, senza paura e costruttiva, oltre che per un sondaggio che mi attribuisce un alto consenso e per il quale, quando mi sono stati illustrati i dati, ho provato orgoglio e riconoscenza verso i licchesi”. Santini accenna anche al suo futuro. “E’ chiaro che il mio impegno per Lucca non potrà venire mai meno, sarebbe negare il mio percorso e la mia storia – aggiunge Santini -. Questo non significa che mi farò da parte, anzi: i ruoli per portare avanti le battaglie, politiche e non, sono per fortuna molteplici e di certo non mancheranno. L’unica coerenza che conosco e’ quella dell’amore per Lucca. Niente o nessuno potrà farmelo passare né scoraggiarmi. Ci metterò il cuore come di consueto, e se ci sarà bisogno di me, ci sarò sempre. Un grande e sincero in bocca al lupo a chi avrà l’onore e l’onere di strappare la città al centrosinistra, riconsegnandole quella visione e quel rilancio che merita”.