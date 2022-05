Raspini presenta il programma elettorale

Prosegue a pieno ritmo la campagna elettorale di Francesco Raspini, candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni del 12 giugno 2022.

Oltre ai tanti appuntamenti sul territorio programmati con il Tour84, tante quante sono le frazioni di Lucca, venerdì 13 maggio Raspini e la coalizione che lo sostiene presenteranno pubblicamente il programma elettorale con una cena offerta alla cittadinanza in piazza

San Francesco. L’appuntamento è alle 20 e per partecipare è obbligatorio prenotarsi al numero del comitato elettorale entro mercoledì 11 maggio: 333.7810947.

Nell’occasione, il programma, realizzato grazie al percorso di partecipazione che ha coinvolto oltre 300 cittadini, sarà anche distribuito. Durante la serata ci sarà spazio anche per i più piccoli, con un intrattenimento pensato proprio per loro, così da consentire alle famiglie di vivere appieno la serata.