Presentata la lista di Buonriposi e Marchini per Elvio Cecchini

La lista “insieme Buonriposi & Impegno Civico per Lucca Marchini – Cecchini Sindaco ha come valori fondanti l’etica e la formazione politica; la partecipazione, cioè l’ascolto dei cittadini e ciò ci porta a istituire il Forum Territoriale Deliberativo, costituito da un insieme di soggetti competenti, per poter mettere a sistema le azioni programmatiche dei prossimi anni, che dovranno essere condivise con la comunità; la concretezza e competenza di portare avanti il progetto composta da un insieme di cinque componenti, rappresentati da un unico volto: una città smart, ossia intelligente, una città aperta all’apprendimento, una città sempre più sostenibile, una città del gioco, dove cultura, turismo e sport si incontrino e, infine, realizzare una comunità cittadina che si prenda cura dell’altro, cinque città in una.

La nostra lista rappresenta sette decenni: due candidati anni 40’; due anni 50’; sette anni 60’; quattro anni 70’; due anni 80’; cinque anni 90’ e due del nuovo millennio. Pertanto abbiamo il 46% dei candidati sotto i 45 anni e uno su quattro ha meno di trenta anni, altro che pensionati, come qualcuno sostiene per denigrarci. Giustamente abbiamo anche qualche pensionato (cinque, dei settori sociale, Vigile del Fuoco, pilota aereo commerciale e professionale) che rappresentano i bisogni di una categoria di cittadini spesso bistrattati.

Abbiamo partite IVA (professionisti e imprenditori), impiegati in diversi settori (amministrativo, commerciale e sociale), docenti, studenti, dirigente, casalinga-scrittrice, pilota sportivo.

Persone che intendono agire nel civismo per migliorare, con competenza, concretezza, coerenza, coesione e condivisione, la nostra città.

Nella foto insieme al candidato Sindaco Elvio Cecchini e a Donatella Buonriposi del gruppo “Insieme” i candidati con Celestino Marchini capolista, Giuliana Bellandi, Domenico Capezzoli, Antonino Carbone, Serena Cristofani, Enrichetta Del Bianco, Gregorio Della Corte, Leonardo Dianda, Giovannelli Federica, Massimo Malatesta, Stefania Martinucci, Moreno Micheloni, Oliva Claudio, Roberto Pardini, Giorgia Pisciotta, Ginevra Poggi, Amedeo Raffaelli Provenzali, Giovanni Ragusa, Monica Ribecai, Deryl Alexis Romano, Alessandro Sorrentino, Claudio Viani, Mattia Vita e Klarissa Vokan.

Una lista non di destra, non di sinistra, che rappresenta il mondo civico nel senso più etico del termine.