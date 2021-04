Ora e per sempre c’è solo un Presidente: l’addio a Rocco Castellano

Ci ha lasciati nella notte Rocco Castellano, storico presidente del Sant’Anna calcio, uomo di sport ed ex imprenditore conosciuto in tutta la città per la sua intraprendenza, le sue battaglie e la sua contagiosa passione. Nato a Salandra, in provincia di Matera, Rocco ha costruito il suo lavoro e la sua bellissima e numerosa famiglia all’ombra delle Mura, divenendo un riferimento per i giovani della città e prodigandosi fin dagli anni ’70 in vari progetti sportivi ed aggregativi che hanno coinvolto migliaia di persone. Il suo nome resterà per sempre legato alla Polisportiva Sant’Anna, di cui Castellano è stato anima, corpo e cuore per oltre cinquanta anni. Un amore sviscerato per lo sport e per il calcio ‘vecchia scuola’, quello dei sani valori e della cena tutti insieme al campo il giovedì sera. Un trascinatore indipendente e fuori dal coro, che con la sua innata simpatia mascherata da un approccio talvolta burbero, sapeva unire ed aggregare. Qualità rare e inestimabili, oggi più che mai. Per il suo Sant’Anna e per i suoi ragazzi Rocco ha condotto mille battaglie, non risparmiandosi mai.

Sul Presidente tutti potevano contare. Non c’erano risultati negativi, discussioni, litigi o sfuriate (frequenti e meravigliosamente uniche nelle modalità) che potessero realmente allontanare Rocco dai suoi ragazzi. Il Presidente era una certezza, con i suoi difetti e con le sue virtù. Lui era lì. Un rapporto unico e sincero, che andava oltre ai canonici dogmi della vita di spogliatoio e dello sport. E chi ha giocato nella sua squadra, o anche solamente ha avuto modo di incrociarlo sui fangosi campi sportivi della provincia, perdendosi tra le sue complesse analisi tecniche e le sue dissacranti battute, sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Sarà un vero colpo al cuore non poterlo più vedere nel suo piccolo-grande ufficio del campo sportivo al Serpentone, teatro di indelebili ricordi, tra successi, sconfitte, lacrime e infinite risate. Quelle risate che tutti portano nel cuore, proprio come chi scrive.

Sarebbe bello che quel campo fosse intitolato a lui. Perché gli spetta. Perché ci ha sempre messo il cuore.

Ci adopereremo perché tutto questo un giorno sia realtà, è una promessa Rocco. E grazie di tutto. Ora e per sempre… c’è solo un Presidente!