Marcello Bertocchini confermato alla presidenza della Fondazione Carilucca

Sarà ancora Marcello Bertocchini il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio per i prossimi quattro anni. Lo ha deciso all’unanimità, questo pomeriggio, l’organo di Indirizzo dell’ente di San Micheletto, che si è riunito sia per nominare il nuovo consiglio d’amministrazione, sia per approvare il bilancio consuntivo 2020. La conferma unanime di Bertocchini è stata accolta come il miglior riconoscimento dell’operato della Fondazione nell’ultimo quadriennio ed anche come indicazione di un percorso in linea con quello intrapreso nel 2017 e portato a termine nel 2021.

Ad affiancarlo, nel mandato 2021-2025, in qualità di vice presidente, sarà Raffaele Domenici, nominato con gli altri membri del CdA: Katia Balducci, Massimo Barsanti, Claudio Montani (confermati per il secondo mandato), Luca Marchi e Maria Pia Mencacci. Questi ultimi due subentrano alla vice presidente Lucia Corrieri Puliti e al consigliere Tiziano Pieretti, i quali, avendo già svolto due mandati consecutivi, non potevano essere rieletti.

Già direttore della Fondazione dal gennaio 2011 all’aprile 2017, Bertocchini ha ricoperto diversi ruoli nella Cassa di Risparmio di Lucca, dove ha concluso la carriera nel 2008 come dirigente.

Raffaele Domenici, medico pediatra, già direttore dell’Area funzionale Materno Infantile della ASL 2 Lucca e successivamente del Dipartimento Materno Infantile della stessa azienda sanitaria, è al suo secondo mandato.

E al secondo mandato sono anche il notaio Massimo Barsanti, l’imprenditrice del settore nautico e presidente del consorzio Navigo, Katia Balducci, e Claudio Montani, già dirigente di ricerca del CNR di Pisa e direttore dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” di Pisa.

Di nuova nomina, invece, gli altri due membri del consiglio d’amministrazione: Luca Marchi, Ceo dell’azienda di famiglia EuroMarchi srl di Bagni di Lucca, specializzata nella produzione di presepi, articoli religiosi e articoli da regalo; e Maria Pia Mencacci, dirigente scolastico titolare al Liceo musicale e artistico “Passaglia” di Lucca e reggente presso l’istituto comprensivo “G. Puccini” di Pescaglia.



L’organo d’Indirizzo ha infine nominato il nuovo collegio dei revisori dei conti che, come il CdA, resterà in carica per quattro anni. Presidente sarà il commercialista Maurizio Andres, che sarà affiancato da Paola Ferretti, professore ordinario all’Università di Pisa, entrambi confermati, e da Riccardo Sarti, anch’egli commercialista. Quest’ultimo subentra a Ugo Fava, che negli ultimi due mandati ha presieduto il Collegio dei revisori dei conti.