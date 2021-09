Nasce l’Unione dei Presidenti Lucchesi

La nostra redazione riceve e con piacere pubblica di seguito il primo comunicato stampa dell’ Unione Presidenti Lucchesi, presentazione della futura costituzione dell’ associazione volta ad un radicale cambiamento dello sport in genere per la rinascita dei movimenti sportivi dopo varie crisi di sistema e pandemia comprese.

“E’ giunto il momento che i Presidenti Lucchesi di tutta la Provincia di Lucca reagiscono al monopolio “senza se e senza ma” di una Federazione la FIGC LND che non ascolta attentamente le vere problematiche dei suoi tesserati , tutto parte da Firenze i Delegati Provinciali pur ottimi nello svolgere i loro compiti nulla possono sugli ordini calati dall’alto, a Ottobre ci sarà la costituente del gruppo unione presidenti lucchesi, faremo della dialettica moderata un punto di forza per ritirare su un movimento dilettantistico Lucchese abbandonato e sfruttato. Dopo la pandemia che ha ancor più aggravato lo stato di salute delle Società dobbiamo credere che l’unione vince sulle divisioni vale il proverbio; tra i due litiganti il terzo gode, cerchiamo di essere curiosi contattate la pagina Facebook, (Unione Presidenti Lucchesi) per scoprire di cosa si tratta e per contatti indirizzo e-mail: “[email protected]” il promotore è il Sig. Federico Della Bidia Presidente del farneta 1983 da sempre impegnato nel mantenere il benessere sportivo per tutti. Lo sport è amore, passione, cura per il corpo e la mente, non gettiamo tutto via per un interesse di pochi praticare sport è un diritto da proseguire per il nostro benessere.

Buon divertimento a tutti”.