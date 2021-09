“Lupo di Strada”: il libro su Claudio Arpaia verrà presentato venerdì 17 settembre a Bagni di Lucca

Il Dott. Claudio Arpaia è stato dirigente della Questura di Lucca per circa 35 anni: durante il servizio ha presidiato il nostro territorio con leggendaria attenzione, prima come capo della Squadra Mobile e poi come vertice della Digos. Dopo il successo della scorsa estate, il libro “ Lupo di Strada – Storie Criminali Lucchesi ”[1] – che ripercorre la lunga e avventurosa carriera dell’ex poliziotto – sarà presentato nuovamente il prossimo 17 settembre alle h. 17 a Bagni di Lucca , nella suggestiva Piazza del Circolo dei Forestieri .

L’incontro si svolgerà alla presenza dell’autrice Manuela Antonucci e del protagonista Dott. Claudio Arpaia , e vedrà come moderatore il noto giornalista Aldo Grandi .

All’evento si accederà solo muniti di Green Pass e, in caso di maltempo, la presentazione di svolgerà all’interno della sala rosa del Circolo dei Forestieri.