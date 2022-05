“Lucca città alla pari”: immaginare una città alla portata di tutti

Lunedì 9 maggio, ore 21, Lucca Futura parla di inclusività a San Vito, presso il teatro fratel Arturo Paoli (Scuola Chelini)

Un altro evento in presenza organizzato da Lucca Futura, la lista della coalizione di centro sinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Raspini. Dopo l’ambiente, questa volta il tema trattato sarà quello dell’inclusione.

Spesso si parla di inclusività, ma non sempre nel modo giusto. Una città, per essere realmente inclusiva, deve favorire l’autonomia di tutti i suoi cittadini, nelle strutture, nei diritti e nella vita quotidiana della comunità. Per far sì che ciò accada bisogna parlare non solo di barriere architettoniche, ma anche sensoriali e soprattutto culturali. Una città alla portata di tutti i suoi cittadini è benessere, vita, turismo, diritti, un modello da esportare e di cui essere fieri. È la città in cui nascere, crescere, vivere, tornare e trasferirsi.

Parleremo di questi temi lunedì 9 maggio, alle ore 21 presso il teatro fratel Arturo Paoli, scuola Chelini, a San Vito, con l’architetto e caregiver familiare Elena Piantanida candidata consigliere con Luccafutura proprio su questi temi, la dott.ssa Simona Torlai professionista lucchese da anni impegnata per i diritti delle persone con disabilità, e il dott. Leris Fantini esperto e consulente nel campo dei piani di abbattimento barriere architettoniche (PEBA) nel settore urbanistico ed edilizio, della segnaletica, delle guide di accessibilità urbana, degli oggetti atti a favorire la fruibilità dell’ambiente anche a persone con disabilità.

La serata vedrà la partecipazione del candidato sindaco Francesco Raspini.