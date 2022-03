Lucca 2032:”Un appello all’impegno di tutti per cambiare e rinnovare la rotta della città”

Con il quadro politico che, in vista delle imminenti elezioni, va delineandosi, riceviamo e pubblichiamo di seguito il comunicato stampa di Lucca 2032.

“Si è detto e scritto tanto, in questi mesi di dibattito pre-elettorale. È comprensibile, fa parte del gioco della politica. Però un conto sono le voci e le chiacchiere, un altro i fatti. Sapere distinguere le chiacchiere dai fatti è un preciso dovere civico sia per chi si candida alla guida di una comunità come quella lucchese, sia dei cittadini che sono chiamati a scegliere il loro sindaco. È una questione di serietà. Quindi riassumiamo, per fare chiarezza: Lucca 2032 è sul territorio dal 10 maggio 2021, giorno in cui l’associazione civica fu presentata alla città. Dopo avere portato a termine un percorso di ascolto delle persone in tutte le frazioni del territorio, il 1 febbraio scorso abbiamo espresso un candidato sindaco – il civico Mario Pardini -, che ha illustrato la nostra idea di futuro per Lucca maturata proprio sulle richieste dei cittadini raccolte sul campo. Questi sono i fatti fino ad oggi: noi ci siamo. Quello che succederà da adesso fino alle elezioni amministrative non è più solo una responsabilità di Lucca 2032, ma di tutti i lucchesi. Per questo crediamo che sia arrivato il momento di chiamare a raccolta qualsiasi cittadino, formazione politica, associazione o comitato che creda come noi – e con noi – nella necessità di una cambiamento di rotta per il futuro. Facciamo appello all’impegno di tutti coloro che si riconoscono nella concretezza e nel pragmatismo di un progetto politico condiviso. C’è bisogno del contributo attivo di cittadini mossi dalla volontà di fare, per risolvere i problemi diffusi e crescere come comunità. Il tempo delle parole è finito, adesso è il momento di costruire insieme una nuova Lucca”.