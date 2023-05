L’Importanza dell’integrazione delle persone disabili nelle organizzazioni: una società inclusiva e un vantaggio per le aziende

Viviamo in un’epoca in cui l’inclusione e la diversità sono temi fondamentali per la costruzione di una società equa e progressista. Eppure il collocamento delle persone con disabilità è ancora oggi una sfida in gran parte da vincere, nonostante le disposizioni di legge. Se un’azienda rientrante nell’ambito di applicazione del collocamento obbligatorio (legge 68/99) sceglie di pagare la sanzione piuttosto che assumere, significa prima di tutto che non ha la cultura aziendale per cogliere le implicazioni e le opportunità legate a questa scelta. L’integrazione delle persone disabili all’interno delle organizzazioni, che siano aziende o organizzazioni no profit, non solo è un imperativo etico, ma offre anche numerosi vantaggi. L’inclusione di persone con disabilità nel contesto lavorativo contribuisce a creare una società più inclusiva e rappresenti un valore aggiunto per l’organizzazione stessa.

Promuovere una società inclusiva: integrare le persone disabili all’interno dell’organizzazione è un passo fondamentale per costruire una società inclusiva. Secondo i dati forniti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), circa il 15%[1] della popolazione mondiale vive con qualche forma di disabilità. Questo ampio segmento della popolazione merita di essere coinvolto attivamente nella vita lavorativa e sociale, avendo le stesse opportunità degli altri. Promuovere l’inclusione non solo aiuta a superare le barriere e le discriminazioni, ma contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro più accogliente, rispettoso e diversificato.

Valorizzare le capacità e le abilità diverse: integrare persone disabili all’interno dell’organizzazione offre una vasta gamma di benefici. Queste persone portano con sé un insieme unico di abilità, esperienze e prospettive che possono arricchire la cultura aziendale e stimolare l’innovazione. Secondo uno studio condotto dal McKinsey Global Institute[2], le aziende che promuovono la diversità e l’inclusione hanno il 25% in più di probabilità di ottenere un rendimento finanziario superiore rispetto ai concorrenti che non lo fanno. Integrare le persone disabili permette di accedere a un talento prezioso e spesso sottoutilizzato, che può portare a un maggiore successo e competitività.

Benefici per l’Organizzazione: uno studio del 2018 condotto dalla società di consulenza internazionale Deloitte indica che le aziende che promuovono l’inclusione hanno il doppio delle probabilità di soddisfare gli obiettivi aziendali e di essere innovative rispetto alle aziende che non adottano politiche inclusive. Inoltre, l’interazione con persone disabili favorisce un ambiente di lavoro più empatico e collaborativo, migliorando la comunicazione e il benessere generale dei dipendenti[3].

Miglioramento dell’immagine aziendale: essere un’organizzazione inclusiva non solo influenza positivamente il clima interno, ma può anche migliorare l’immagine dell’azienda agli occhi dei clienti, dei partner commerciali e della comunità in generale. Secondo una ricerca condotta dalla Nielsen, il 64% dei consumatori preferisce acquistare prodotti e servizi da aziende che dimostrano un impegno per la diversità e l’inclusione. Quindi, integrare le persone disabili può essere un fattore determinante per il successo e la reputazione dell’organizzazione[4].

L’integrazione delle persone con disabilità nell’organizzazione non solo contribuisce a costruire una società più inclusiva, ma rappresenta anche un vantaggio per l’azienda stessa. Valorizzare le capacità e le abilità diverse arricchisce la cultura aziendale e favorisce l’innovazione. I dati dimostrano che le organizzazioni che promuovono l’inclusione sono più performanti, raggiungono gli obiettivi aziendali e godono di un miglioramento dell’immagine aziendale. Scegliere di abbracciare la diversità e integrare le persone disabili è un passo cruciale verso un futuro più equo, sostenibile e gratificante per tutti.

Foto di Katie Rainbow

