La scuola che verrà: la sfida dell’Intelligenza Artificiale

Si chiama “La scuola che verrà. Sistema educativo, intelligenza artificiale, transizione digitale” il prossimo appuntamento organizzato dall’I.S.I. “Sandro Pertini” di Lucca in programma per giovedì 21 novembre presso il complesso di S. Francesco.

L’intelligenza artificiale sfida il sistema formativo nel suo complesso. L’obiettivo del percorso formativo è fornire ai dirigenti scolastici e ai docenti staff la cornice complessiva delle sfide cui le istituzioni scolastiche sono chiamate a rispondere. Non solo quindi l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla didattica (livello micro) ma anche l’obbligo di ripensare e riprogettare la presenza della scuola sul territorio, la necessità di utilizzare consapevolmente l’intelligenza artificiale nell’ambito della organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche (livello meso). Senza dimenticare le questioni etiche e la ricaduta dell’Ai Act sulle scuole e sull’intero settore istruzione (livello meso e macro).

La cornice complessiva delle sfide poste dall’intelligenza artificiale al sistema formativo costituisce così il primo passo verso la costruzione della policy e del Commitment di ogni singola istituzione scolastica.

I formatori sono, ognuno nel proprio campo, tra le più importanti figure della ricerca su questo tema in Italia e ognuno di essi, per il proprio campo di approfondimento, presenterà la mappa delle questioni oggi più significative ed emergenti e una mappa della risposte che ad oggi sono in fase di sperimentazione.

Questo il programma della giornata:

9.00 – 13.00

Introduzione al corso.

Le sfide dell’intelligenza artificiale e didattica al sistema formativo: una mappa.

Relazioni:

1. Intelligenza artificiale e didattica.

2. Intelligenza artificiale e progettazione dei sistemi educativi.

14.00 – 18.00

3. Intelligenza artificiale e etica.

4. Intelligenza artificiale, organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche.

5. AI Act dell’Unione Europea e il suo impatto sulla scuola.

6. Intelligenza artificiale e Ministero dell’Istruzione del Merito: verso la sperimentazione biennale.

L’evento si inerisce nell’ambito del progetto DIGITAL & CHANGEMAKING LEARNING: Transforming Education for Sustainable Future, in linea con le direttrici del PNRR Scuola 4.0 e alla luce delle esperienze innovative promosse dalla rete di scuole di Avanguardie Educative (AE). Il progetto intende promuovere riflessioni e azioni per la trasformazione dell’educazione attraverso esperienze didattiche, formative e culturali capacitanti e trasformative che mettano al centro gli studenti e il personale scolastico.

Per informazioni: p.battistini@isipertinilucca.edu.it