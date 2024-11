La mascotte del Giubileo 2025 «Luce & Friends», disegnata in stile manga, era presente al Lucca Comics&Games 

In occasione di Lucca Comics & Games, evento che si è concluso ieri sera, si è vista per la prima volta a questo Festival la presenza di un Dicastero del Vaticano. Il Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo, responsabile per l’organizzazione del Giubileo Ordinario del 2025, ha partecipato all’edizione 2024 della fiera internazionale del fumetto “Lucca Comics and Games” con uno spazio dedicato alla mascotte ufficiale del Giubileo: «Luce & Friends».

«Siamo felici di poter partecipare, è stata un’occasione per far conoscere la mascotte ufficiale del Giubileo, Luce, simbolo di speranza e fraternità, valori che si allineano perfettamente al tema del festival – ha detto il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sua Eccellenza Mons. Fisichella, incaricato dell’organizzazione del Giubileo. Pensiamo che una vetrina come il Lucca Comics permetterà di parlare alle generazioni più giovani del tema della speranza, quanto mai centrale nel messaggio evangelico».

«Siamo molto onorati e felici che Lucca Comics&Games sia stata scelta dal Dicastero per l’Evangelizzazione come prima manifestazione per presentare al mondo Luce, la prima mascotte di un Giubileo Ordinario. Ci auguriamo che Lucca rappresenti solo la prima tappa di un lungo percorso all’insegna dell’inclusione, della condivisione e della Speranza» ha commentato il direttore di Lucca Comics&Games Emanuele Vietina.

Il Padiglione del Giubileo era situato presso l’Arcivescovado di Lucca, in piazzale Monsignor Giulio Arrigoni ed è stato visitabile dal 30 ottobre e fino a ieri sera 3 novembre, offrendo l’opportunità di incontrare Luce e di informarsi attivamente sulle attività del Giubileo. ll Dicastero per l’Evangelizzazione esprime gratitudine a Sua Eccellenza Mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, per aver gentilmente offerto la sua accoglienza e collaborazione in occasione di questo evento.

«Luce», la mascotte del Giubileo, era stata presentata a Roma nei giorni precedenti l’evento lucchese poi è arrivata a Lucca. Così è rimasta visibile con un grande gonfiabile dietro la chiesa cattedrale, durante il Lucca Comics&Games 2024.

In una conferenza stampa nella press-area di Lucca Comics&Games, l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha presentato così l’iniziativa: «Nella Bolla di indizione del Giubileo, Papa Francesco chiede che il Giubileo nella Chiesa sia occasione di slancio nei confronti dei giovani. La mascotte disegnata in stile manga esprime questa particolare vicinanza della Chiesa nel mondo giovanile, in occasione nel Giubileo della speranza. Come tutti hanno notato questa scelta usa la simbolica del pellegrinaggio. E Lucca è nella rete delle vie di pellegrinaggio: un posto assolutamente centrale legato alla via Francigena e alla via del Volto Santo. Ci sono infatti delle avvisaglie che indicano come il 2025 sarà il primo Giubileo in cui sicuramente molte persone, dopo la meccanizzazione dei trasporti, torneranno a raggiungere Roma a piedi o in bicicletta».

Ricordando poi che la committenza, il Dicastero vaticano per l’evangelizzazione, ha voluto offrire un progetto dal nome «Luce & Friends», l’arcivescovo ha segnalato come la mascotte principale e gli altri personaggi «portano simboli come le vesti, il bastone del pellegrino, le conchiglie… Questa presentazione ha trovato in Lucca un luogo naturale di espressione e ha trovato nella Diocesi spazi e assistenza al progetto della Santa Sede». L’immagine di Luce esposta a Lucca, che ha già fatto il giro del mondo sui social con foto e selfie, sia di giorno che di notte, dimostra secondo monsignor Giulietti che “i giovani hanno saputo apprezzare la manifestazione di vicinanza nell’usare i loro linguaggi – ha chiosato l’arcivescovo – ma naturalmente per loro il Giubileo non si ferma solo a questo, ci saranno tante altre iniziative dedicate ai giovani».

Sono poi intervenuti in conferenza stampa anche i vertici di Lucca Crea (il presidente Nicola Lucchesi e il direttore Emanuele Vietina) società che organizza il grande festival lucchese dedicato ai fumetti e ai giochi. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della collaborazione con la Diocesi di Lucca che dura da anni e hanno sottolineato come quest’anno per la prima volta un Dicastero vaticano sia entrato in contatto con il mondo di Lucca Comics&Games: un fatto storico. Mons. Giulietti poi, mettendo in contatto la cultura dei giovani che si è esprissa nei giorni scorsi a Lucca con il Giubileo ha detto: «Chissà se al Lucca Comics&Games 2025 ci saranno cosplayers con i personaggi del progetto Luce & Friends». L’arcivescovo Giulietti ha ricordato anche l’importanza della proposta «Fede&Fumetto» con che da anni vede la Diocesi e la Chiesa Valdese di Lucca collaborare, e l’esposizione degli editori e librai cattolici nella chiesa di San Cristoforo avviata quest’anno sempre dentro Lucca Comics&Games.

Negli stessi giorni dell’evento Lucca Comics&Games l’arcivescovo Giulietti ha diffuso la lettera per l’Avvento 2024 che inizia domenica primo dicembre prossimo. La lettera ha per titolo: «Come è possibile? Maria segno di speranza per un popolo in cammino» e comprende anche varie indicazioni e l’annuncio degli eventi in vista del Giubileo 2025. Vediamo questa parte della lettera di Monsignor Giulietti, distribuita nelle chiese negli ultimi giorni.

L’avvento con Maria, verso il Giubileo

In questo Avvento 2024 lasciamoci introdurre da Maria, sorella e madre, nella prospettiva giubilare di una speranza in cammino; le varie proposte che seguono hanno questo scopo: rafforzare la speranza perché nessuno abbia timore di mettersi in movimento, di spendersi per la verità e il bene, certo di non rimanere deluso.

Avvento di fraternità

La raccolta di offerte per l’Avvento di fraternità avrà come obiettivo il contrasto alla “povertà alimentare”, fenomeno in crescita in tutto il Paese, come rilevato dai media. I fondi raccolti saranno destinati a supportare l’attività dei Centri di ascolto e degli Empori solidali, vere e proprie “sentinelle” della Diocesi sul territorio, per monitorare e contrastare le povertà. In essi operano ogni giorno numerosi volontari, che distribuiscono anche le donazioni di tante persone e aziende. Contribuire a portare avanti la loro azione è anche un modo per dire grazie a chi si spende per poveri.

Ciclo di videoincontri “Tutto è possibile a Dio”

Il cammino di Avvento sarà scandito da alcune serate di incontro con testimoni di speranza del nostro tempo: saranno visibili nel canale youtube dell’Arcidiocesi di Lucca, dove si potrà anche rivolgere domande ai relatori.

Martedì 3 dicembre, ore 21.00 – La pace possibile: l’esperienza dei Caschi bianchi nei teatri di conflitto.

Martedì 10 dicembre, ore 21.00 – La riconciliazione possibile: l’esperienza dei tribunali popolari “Gacaca” in Rwanda.

Martedì 17 dicembre, ore 21.00 – La redenzione possibile: l’esperienza del Centro educativo diocesano “Regina Pacis” di Pozzuoli con i giovani detenuti del carcere minorile di Nisida.

Letture consigliate

Alcuni testi saranno resi disponibili nel sito della Diocesi:

Benedetto XVI, Spe salvi. L’enciclica di Benedetto XVI sulla speranza è suddivisa in brevi capitoli per una lettura continua – personale o comunitaria – nelle ferie del tempo di Avvento.

Francesco, Spes non confundit. La bolla di indizione del prossimo Giubileo. Sammy Basso, Testamento spirituale. L’ultimo scritto del giovane, letto dal vescovo durante le esequie, è una riflessione da credente sulla sofferenza, la vita e la morte.

“Respice Stellam”

Nel tempo di Avvento vengono proposti a Lucca una serie di eventi culturali,

nei quali l’arte aiuta ad accogliere il messaggio della Vergine.

Domenica 1 dicembre – Chiesa di Santa Maria in Corteorlandini, ore 17.30

“Rallegrati Maria” – Concerto diretto da mons. Emilio Citti.

Alcune corali parrocchiali propongono brani mariani.

Mercoledì 4 / Domenica 22 dicembre – Chiesa di San Cristoforo

“Il volto di Maria” – Mostra di opere uniche – UCAI di Lucca Orario di apertura: lun-ven 16.00-19.30; sab-dom 10.30-12.30 Concerto-meditazione – Domenica 8 dicembre, ore 16.00.

L’Unione Cattolica Artisti Italiani presenta una mostra di opere a tema mariano realizzate dai soci della sezione di Lucca. Nei giorni di apertura sono previste alcune performance, tra cui spicca quella dell’8 dicembre, in occasione dell’inaugurazione.

Domenica 8 dicembre – Visita alle chiese mariane di Lucca

Nel centro storico di Lucca sono molte le chiese nelle quali la devozione mariana risulta particolarmente rilevante e nelle quali sono custodite immagini mariane molto significative. Si propone di visitarne tre: Santa Maria Forisportam; San Michele (dove viene inaugurato il restauro della Madonna del Canto); San Leonardo in Borghi.

Alcune persone accompagneranno il visitatore e gli racconteranno la tradizione mariana del posto. Orario di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

Domenica 8 dicembre – Teatro San Girolamo, ore 17.30

“Nagai, l’uomo che portò la pace a Nagasaki”

Compagnia Teatro degli Scarrozzati

Il dottor Paolo Takashi Nagai è una figura di grande rilievo nel cristianesimo giapponese: convertito grazie alla moglie, morta nel 1945 per lo scoppio della seconda bomba atomica su Nagasaki. Di lei Paolo conserverà solo un rosario, ma la fede ricevuta ne farà un infaticabile ricostruttore materiale e spirituale del proprio Paese.

Domenica 15 dicembre – Chiesa di San Pietro Somaldi, ore 17.30

“Piena di Grazia” – Sacra rappresentazione della Compagnia 104

La tradizione delle “sacre rappresentazioni” di testi e musiche si rinnova, a tema mariano, ad opera di una compagnia amatoriale di Lucca.

Lunedì 16 dicembre, Chiesa di Santa Maria in Corteolandini, ore 16.30

“Musica sacra e spiritualità nella Roma del XVI secolo:

Giovanni Pierluigi da Palestrina e Giovanni Leonardi”

Il prof. M. Pappalardo introduce con una relazione sui Chierici regolari della Madre di Dio nella Lucca del ‘600.

La Cappella musicale di Santa Maria in Portico¸ diretta del M° V. Di Betta esegue brani sacri del ‘600, periodo della nascita dell’Ordine della Madre di Dio.

P. R. Piazzolla OMD conclude con una meditazione sull’antifona mariana Sub tuum praesidium.

Sabato 21 dicembre – Chiesa di San Leonardo in Borghi, ore 17.30

“Donna vestita di sole” – Concerto diretto dal M° Fabio Ditto

Il Concerto propone una serie di brani dedicati alla Madonna.

La Diocesi di Lucca e il Giubileo

Subito dopo Natale il Giubileo verrà aperto anche nella nostra Cattedrale. La Diocesi nel corso dell’Anno Santo offre un’ampia serie di opportunità per viverne la grazia.

Gli eventi giubilari in Cattedrale

In Cattedrale, principale luogo giubilare della Diocesi, si terranno le seguenti celebrazioni giubilari:

domenica 29 dicembre 2024: celebrazione diocesana di apertura, con pellegrinaggio da tre chiese stazionali;

domenica 4 maggio 2025: pellegrinaggio della Versilia;

domenica 25 maggio 2025: pellegrinaggio della Piana di Lucca;

domenica 15 giugno 20205: pellegrinaggio della Valle del Serchio;

domenica 28 dicembre 2025: celebrazione di chiusura, con processione finale a tre chiese stazionali e consegna del mandato.

In tutti gli eventi giubilari si raccoglieranno fondi per il segno giubilare diocesano.

Chiese giubilari diocesane

Oltre la Cattedrale, santuari giubilari diocesani saranno:

il santuario della SS. Annunziata a Viareggio;

la chiesa di San Giusto a Lucca;

il santuario della Madonnina a Capannori;

il santuario della Madonna della Stella a Fosciandora.

Per ciascuno di essi sarà definito: il calendario annuale degli eventi; l’orario quotidiano delle confessioni e delle celebrazioni; un itinerario di pellegrinaggio, con una chiesa stazionale di partenza, una liturgia iniziale e un percorso animato. Le Comunità parrocchiali, le parrocchie e le aggregazioni potranno organizzare pellegrinaggi e celebrazioni, previo contatto con i Rettori.

Segno giubilare: come frutto del Giubileo e segno di speranza per i poveri sarà realizzato il “polo della carità” nella città di Viareggio. I relativi fondi saranno raccolti durante tutti gli eventi in cattedrale e nei santuari giubilari; obiettivo è raggiungere almeno 100.000 €uro.

I pellegrinaggi diocesani a Roma

Nell’intenso programma di appuntamenti giubilari a Roma, la Diocesi ha scelto di organizzarne solo alcuni. Chi intendesse partecipare a questi deve iscriversi attraverso il Servizio diocesano Pellegrinaggi. Per gli altri appuntamenti romani ciascuna realtà ecclesiale o singola persona può procedere autonomamente.

Giubileo degli artisti: 16-18 febbraio 2025;

Giubileo degli adolescenti (13-17 anni): 25-27 aprile 2025;

Giubileo delle confraternite: 17 maggio 2025;

Giubileo delle famiglie: 30 maggio-1 giugno 2025;

Giubileo dei presbiteri: 26-27 giugno 2025;

Giubileo dei giovani (18-35 anni) 28 luglio-3 agosto 2025;

Pellegrinaggio delle Diocesi toscane: 11 ottobre 2025.

Nel frattempo è già attivo il sito internet del Vaticano: www.iubilaeum2025.va dove si trova il calendario generale, che inizia il 24 dicembre prossimo con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Questi gli appuntamenti del 2025:

24-26 Gennaio – Giubileo del Mondo della Comunicazione

8-9 Febbraio – Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza

15-18 Febbraio – Giubileo degli Artisti

21-23 Febbraio – Giubileo dei Diaconi

8-9 Marzo – Giubileo del Mondo del Volontariato

28 Marzo – 24 Ore per il Signore

28-30 Marzo – Giubileo dei Missionari della Misericordia

5-6 Aprile – Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità

25-27 Aprile – Giubileo degli Adolescenti

28-29 Aprile – Giubileo delle Persone con Disabilità

1-4 Maggio – Giubileo dei Lavoratori

4-5 Maggio – Giubileo degli Imprenditori

10-11 Maggio – Giubileo delle Bande Musicali

12-14 Maggio – Giubileo delle Chiese Orientali

16-18 Maggio – Giubileo delle Confraternite

30 Maggio – 1 Giugno – Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani

7-8 Giugno – Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle nuove Comunità

9 Giugno – Giubileo della Santa Sede

14-15 Giugno – Giubileo dello Sport

20-22 Giugno – Giubileo dei Governanti

23-24 Giugno – Giubileo dei Seminaristi

25 Giugno – Giubileo dei Vescovi

25-27 Giugno – Giubileo dei Sacerdoti

28 Luglio – 3 Agosto – Giubileo dei Giovani

15 Settembre – Giubileo della Consolazione

20 Settembre – Giubileo degli Operatori di Giustizia

26-28 Settembre – Giubileo dei Catechisti

4-5 Ottobre – Giubileo del Mondo Missionario

4-5 Ottobre – Giubileo dei Migranti

8-9 Ottobre – Giubileo della Vita Consacrata

11-12 Ottobre – Giubileo della Spiritualità Mariana

31 Ottobre – 2 Novembre – Giubileo del Mondo Educativo

16 Novembre – Giubileo dei Poveri

22-23 Novembre – Giubileo dei Cori e delle Corali

14 Dicembre – Giubileo dei Detenuti.

Sul sito www.iubilaeum2025.va è possibile anche registrarsi attraverso alcuni semplici passaggi per ottenere la “CARTA DEL PELLEGRINO”, una card digitale gratuita e nominale, necessaria per partecipare agli eventi del Giubileo e per organizzare il proprio pellegrinaggio alla Porta Santa. Darà inoltre accesso a sconti su trasporti, alloggi, ristorazione, mobilità, eventi culturali. Tale carta si acquisisce solo ed esclusivamente registrandosi al portale delle iscrizioni, a cui si accede tramite il sito register.iubilaeum2025.va/user o tramite l’app ufficiale del Giubileo. Dopo aver inserito i propri dati, il pellegrino riceve un codice Qr identificativo-personale e un account sulla app. Dopo aver necessariamente ottenuto la carta del Pellegrino, e aver fatto accesso con il proprio account dal sito o dall’app, ci si potrà iscrivere al pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro e a tutti gli eventi principali del Giubileo. Tale strumento di registrazione permette un’organizzazione ordinata dell’accesso, sia alla Porta Santa di San Pietro, sia agli eventi principali per i quali si prevede un numeroso afflusso di pellegrini. Il portale consente l’iscrizione come singoli o come gruppi, permette di segnalare eventuali disabilità, di modificare o cancellare le prenotazioni, gestendo l’orario, il giorno e il mese del pellegrinaggio.