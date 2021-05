“Il Piantastorie”: a Lucca la presentazione del romanzo di Marco Pardini

Lo scrittore e naturopata Marco Pardini , noto per il programma televisivo “I colori del Serchio” in onda tutti i giorni su NoiTv, presenta dal vivo il suo romanzo “ Il Piantastorie ”: l’incontro con i lettori – durante il quale l’autore dialogherà con Susanna Consorti – è fissato per giovedì 27 Maggio alle ore 17.30 nel suggestivo cortile della biblioteca Agorà, con ingresso da Via delle trombe.

Il libro – edito lo scorso anno da Maria Pacini Fazzi Editore – in pochissimo tempo ha venduto oltre 10.000 copie, incontrando immediatamente il favore del pubblico grazie alla grande capacità di Pardini di coniugare il grande amore per la sua terra con un’approfondita e affascinante conoscenza delle erbe medicinali del territorio apuano.

“Il Piantastorie” è – per utilizzare proprio un’espressione di Pardini – un “romanzo erboristico”, che si compone di 28 racconti tratti da esperienze realmente vissute dall’autore durante la sua infanzia: le storie sono infatti ambientate nel paese di Casoli di Camaiore, un piccolo borgo di poche anime situato ai piedi del monte Matanna, dove Pardini è cresciuto. Una terra forte, fiera, rigogliosa e sempre accompagnata dalla musica di centinaia di ruscelli dal carattere impetuoso. Caratteristiche e sensazioni che emergono nitidamente dalla lettura del libro e che, soprattutto, l’autore è riuscito a trasmettere ai lettori con grande consapevolezza e maturità narrativa.

Il protagonista della storia è Adelmo, umile pastore-guaritore che si serve e utilizza tutte le miracolose erbe medicinali offerte dalla sua rigogliosa terra: una figura apparentemente semplice che, tuttavia, presenta una personalità affascinante, attraverso cui l’autore prende per mano chi legge accompagnandolo in una lettura avvincente, interessante e non banale.