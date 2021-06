Il Padel sbarca alle Madonne Bianche: due nuovi campi al circolo di Sant’Alessio

Crescono ogni giorno passione ed interesse verso lo sport del momento: il padel. Un gioco divertente e ad alto tasso di competizione, adatto a sportivi di ogni età e che pare non avere limiti di espansione per il futuro. La città di Lucca si adegua e cresce di conseguenza, con l’apertura di due nuovi campi presso il Centro Sportivo Le Madonne Bianche, a Sant’Alessio. Saranno strutture all’avanguardia, realizzate da una ditta specializzata ed ingaggiata dalla neonata Padel Lucca ASD, che gestirà campi ed attrezzature tecniche in collaborazione con la Delca Spianate e la Junior Tennis Lucca.

La location del centro sportivo Le Madonne Bianche farà il resto, con un bar-ristorante sempre attivo, immerso nella serenità della prima campagna lucchese e con uno staff qualificato sempre a disposizione degli sportivi e dei visitatori. Molti gli sportivi, lucchesi e non solo, che hanno intravisto nel padel grandi potenzialità e che hanno sostenuto il progetto realizzato a Le Madonne Bianche. Tra questi Gianni Nannini, Alessandro Carnevale, Laura Nannini, Manuele Cacicia, Simone Angeli, Simone Bianchi e Francesco Fabiano.

L’inaugurazione dei nuovi campi è prevista per mercoledì 9 giugno, a partire dalle ore 18, e tutti gli sportivi della città sono invitati a partecipare. I campi saranno attivi ogni giorno, dalle 8 alle 23, con un impianto di illuminazione di ultima generazione che garantirà il regolare svolgimento dei match anche in orario serale e notturno. E’ già possibile prenotare i campi contattando il numero 338 5282795 tramite WhatsApp o telefonata tradizionale.

E’ giunto il tempo del Padel: il Circolo Sportivo Le Madonne Bianche apre le porte a tutti gli appassionati!