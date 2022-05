Il comunicato di Lista Civile sulla questione Sistema Ambiente

Il servizio andato in onda su Canale 5 (Striscia la notizia) relativo alla cosiddetta “Nuova sede” di Sistema Ambiente, chiama direttamente in causa il candidato sindaco del Partito Democratico. Il 15 Ottobre 2016 la Giunta, con l’Assessore Raspini in prima fila che si vantava di essere stato proprio lui a far decollare il progetto, annunciava al mondo intero che la nuova sede di Sistema Ambiente sarebbe stata “Una sede completamente Green a rappresentare un nuovo modo di interpretare il luogo di lavoro, inteso non più soltanto come spazio produttivo ma anche come ambiente per sviluppare le proprie competenze a tutto tondo, trovare gli stimoli necessari per crescere e dare il massimo. Una sede dotata persino di un’area Fitness con a disposizione financo un personal trainer”. Tutti abbiamo visto il servizio di Mediaset : lo scheletro di un capannone privo di pavimento, di infissi, di qualunque presidio igienico e di sicurezza, dove gli operai si affannano in mezzo ai reflui e immersi in odori nauseanti, Uno scheletro di capannone abbandonato a se stesso e alla più totale e negligente improvvisazione. La vicenda, oltre a lasciarci sgomenti per le condizioni di lavoro in cui vengono fatti operare dei pubblici dipendenti, è emblematica del modo di operare di questa Amministrazione : Grandi annunci, grandi sorrisi, a cui fa riscontro la totale incapacità di governare, anche solo decorosamente, le scelte.