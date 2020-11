Ex Manifattura, Santini (SìAmoLucca): “Nel fine settimana presenteremo la nostra ipotesi progettuale alternativa”

E’ in fase di ultimazione l’ipotesi progettuale di SìAmoLucca per l’ex Manifattura Tabacchi Sud, che verrà presentata nel fine settimana. “Il doveroso obiettivo è quello di affiancare alle polemiche anche da noi sollevate sulla prima proposta, e su cui anche il Comune alla fine è stato costretto a fare dietrofront, una proposta alternativa che possa diventare tema di discussione in città – spiega in una nota il direttivo della lista civica -. SìAmoLucca, che nel 2017 si è proposta come forza di governo candidando a sindaco Remo Santini, è cosciente che oltre alla critica deve necessariamente puntare su soluzioni che confermino non solo la preparazione sul dibattuto tema, ma anche l’esistenza di idee diverse rispetto a quanto è stato discusso fin qui. Per questo da qualche mese, grazie all’ausilio di esperti in materia che hanno provato a concretizzare su carta gli spunti da noi forniti, abbiamo deciso di concentrarci su cosa secondo la lista civica è davvero necessario al centro storico attraverso il recupero del complesso“. Che SìAmoLucca vuole fortemente venga recuperato.

“Oltre ad essere fra i pochi che hanno studiato gli atti della prima proposta Coima-Fondazione – prosegue la nota – ci siamo contemporaneamente subito messi al lavoro, come del resto vogliono giustamente i lucchesi, per disegnare uno scenario diverso. Lucchesi che abbiamo consultato in questo periodo, e con cui vogliamo condividere ancora qualche giorno di riflessione. Per questo da oggi e fino a venerdì, chi vorrà scriverci a proposito dell’ex Manifattura potrà farlo inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Ovviamente alla fine spetterà poi a noi, che abbiamo una rappresentanza politica in Comune, a dare forma ad una proposta complessiva che tenga appunto conto sia della nostra azione che del confronto ulteriore con i cittadini“. “Tenendo presente e avendo come stella polare – commenta Remo Santini – la compatibilità del progetto con il tessuto urbano e le sue prospettive di crescita“.