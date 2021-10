El Nino Lucca Padel: gli esiti delle recenti finali

Al circolo El Niño della Santissima Annunziata, il Padel prosegue nel suo cammino fatto di consensi e successi. Nel frattempo sono stati organizzati con passione e partecipazione alcuni tornei, dei quali sono state giocate le varie finali. La finale del torneo di livello avanzato ha visto prevalere la coppia Istvan-Marchesini contro quella formata da Natale-Tanteri con un doppio 6-4, 7-6. La partita è stata di grandissimo profilo e tutti quanti si meritano un sentito applauso.

Nel torneo di livello intermedio si sono affrontati, invece, la coppia Zappella-Guerra e Ferrarini-Papeschi, con i primi che sono riusciti a vincere con un perentorio 6-2, 6-2. Nell’apprezzata formula del Misto, il torneo è andato nelle mani di Tognini-Gemignani, che hanno avuto la meglio di Vivarelli-Galli, grazie a un punteggio di 6-4, 6-2. Primo premio: cena offerta dai Andrea da Baffardello e da Mirko della Stanza del Gusto. Il materiale sportivo è stato offerto da Vivisport per tutti i finalisti. Partenza tra pochissimo dei campionati di Padel per non più di 14 coppie per livello.

Un riconoscimento speciale va anche al maestro Alessio Piccioli, che in coppia con Tommaso Berti, ha vinto il Titolo Toscano Assoluto di Padel.