Dottor Finucci rassicura: “i tempi di attesa per l’endoscopia digestiva non sono lunghi”

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo la lettera del Dottor Giovanni Finucci, Direttore dell’Endoscopia Digestiva di Lucca e della Valle Del Serchio in merito ai tempi delle liste d’attesa.

“Gentile Direttore

Le scrivo in merito ad un articolo apparso sul suo giornale on line “Lo schermo” lo scorso 21 ottobre 2020.

L’articolo, a firma di Bianca Leonardi, riporta la segnalazione di una paziente lucchese per i tempi d’attesa di una mammografia.

Nello stesso articolo viene anche riportato che per l’esecuzione di una gastroscopia l’attesa sarebbe di 12 mesi e di 13 mesi per una colonscopia.

Non entro nel merito delle mammografie (non di mia competenza) ma assicuro lei ed i suoi lettori, come Direttore dell’Endoscopia Digestiva di Lucca e della Valle del Serchio, che i presunti lunghi tempi di attesa riportati nell’articolo non corrispondono alla reale situazione che i nostri pazienti sperimentano ogni giorno.

E le spiego il perchè: esistono dei codici di priorità redatti dai medici di medicina generale (esami brevi a 10 giorni o differibili a 30 giorni o programmabili) – che peraltro l’autrice dell’articolo riporta – ed assicuro i suoi lettori che anche in questo difficilissimo momento dovuto al COVID questi tempi -ripeto: a noi indicati dai medici di medicina generale- per gli esami endoscopici sono assolutamente rispettati.

Peraltro proprio il dr. Franco Antonio Salvoni, assessore alla Sanità del comune di Capannori al quale la Signora si è rivolta per le sue rimostranze, può confermare quanto da me scritto, poiché quando era medico di medicina generale si è molto impegnato con me nella sentita problematica della gestione delle liste di attesa.

Per la tutela dell’immagine e per il rispetto del lavoro dei medici e degli infermieri del Polo Endoscopico del San Luca e dell’endoscopia di Barga e Castelnuovo Garfagnana, che in tempi difficili si impegnano ad evadere le richieste degli esami, ai sensi della Legge 416/1981 sono qua a chiederle la pubblicazione integrale di questa mia lettera“.

Dottor Giovanni Finucci.