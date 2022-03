Chicco Evani presenta il suo libro a Fornoli con Fabrizio Giovannini

Iniziano da Fornoli gli incontri sul territorio di Asi, Trofeo Maestralli e di Fabrizio Giovannini per valorizzare il territorio anche a tema sportivo.

Sono in programma una serie di appuntamenti, dibattiti e convegni con personaggi di rilievo del panorama sportivo nazionale, e non solo.

Il primo appuntamento in calendario è fissato per sabato 9 aprile, presso la sala parrocchiale di Fornoli. Si comincia con Alberigo Evani, per tutti Chicco, storica colonna del Milan e della nazionale di cui attualmente è vice allenatore. A Fornoli presenterà il suo libro dal titolo “Non chiamatemi Bubu” e ripercorrerà la propria carriera, fra aneddoti inediti e rievocazione delle sue vittorie.

Grande la soddisfazione di Fabrizio Giovannini, presidente ASI provinciale e organizzatore dell’evento: “Bagni di Lucca va fatta conoscere, va fatta vivere e va rilanciata. E lo sport sarà un mezzo importante, così come il turismo sportivo, per farlo. Abbiamo strutture, capacità a persone in grado di riuscirci”.