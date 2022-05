Centrodestra per Barsanti:“I dati del Consiglio comunale confermano che Barsanti sia l’unico consigliere che ha fatto realmente opposizione”

“I dati del Consiglio comunale confermano che

Barsanti sia l’unico candidato che ha fatto realmente opposizione al Pd”

Lucca, 26 maggio – La lista Centrodestra per Barsanti commenta i dati

del Comune di Lucca sull’attività dei consiglieri di opposizione in

Consiglio comunale. “Fabio Barsanti è stato il più attivo: confermata la

nostra scelta di appoggiare chi in questi anni ha fatto realmente

opposizione al centrosinistra e a Raspini”.

“Con un totale di 170 atti (fra mozioni, accessi agli atti e

interrogazioni) Fabio Barsanti è stato il primo consigliere per attività

svolta. Un dato che certifica come Barsanti non solo sia l’unico

candidato sindaco proveniente dai banchi dell’opposizione, ma

l’opposizione l’abbia fatta sul serio. Con lui ogni voto si è tradotto

in proposte e domande pressanti all’amministrazione comunale. È stato un

vero rappresentante del mondo alternativo al Pd”.

“L’attività del Consiglio è stata rallentata dalla situazione Covid –

continua la nota – ma resta indicativo il numero delle mozioni, cioè

delle proposte che vengono portate all’attenzione del Consiglio

comunale. Barsanti ne ha prodotte 38 (come Massimiliano Bindocci). Così

facendo ha portato avanti il programma con cui era stato eletto nel

2017, nonostante non fosse al governo della città”.

“Il resto dell’opposizione segue da lontano – continua la lista – e

vengono confermate le nostre perplessità sulla meritocrazia nel mondo

del centrodestra. Gli eletti dai partiti tutti insieme hanno,

incredibilmente, prodotto meno di Barsanti. Agli atti proposti si

aggiunge un lavoro non enumerabile, fatto di presenza sul territorio,

ascolto e intervento per i cittadini. Si tratta di un altro aspetto in

cui Barsanti ha dato un contributo enorme. Questo l’elenco degli atti

divisi per consigliere di opposizione:

Fabio Barsanti: 170 atti (38 mozioni)

Massimiliano Bindocci: 169 atti (38 mozioni)

Remo Santini 119 atti (3 mozioni)

Alessandro Di Vito: 103 atti (5 mozioni)

Marco Martinelli: 51 atti (16 mozioni)

Giovanni Minniti: 31 atti (11 mozioni)

Nicola Buchignani: 21 atti (4 mozioni)

Simona Testaferrata: 36 atti (1 mozione)

Cristina Consani: 33 atti (3 mozioni)

Serena Borselli 8 atti (0 mozioni)

Enrico Torrini: 1 atto (0 mozioni)