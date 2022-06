Centrodestra per Barsanti: “A San Pietro a Vico bambini senza un parco e il Mulino è covo di degrado”

“San Pietro a Vico ha bisogno di maggiore cura del territorio e attenzione per i bambini, mentre il Mulino è sempre di più

una presenza ingombrante nel paese”, a dirlo Simone De Luca, candidato nella lista Centrodestra per Barsanti.

“Non esiste un parco giochi né a San Pietro né a San Cassiano – continua De Luca – e i genitori sono costretti a portare i figli al parco di

Lammari. Basterebbe una struttura media, con giochi semplici e compatibili con l’ambiente come tanti se ne vedono in altre zone. Un

piccolo investimento per rendere questi paesi più a misura di bambino e di genitore”.

“Per quanto riguarda il Molino – continua De Luca – è un covo di degrado e abbandono. Il paesaggio è quello di un rudere grigio contornato da erba alta due metri, alberi non curati e rampicanti che invadono anche i posti auto fuori dal recinto. Una selva che è diventata la casa di topi e vipere, che infestano il vicinato”.

“San Pietro a Vico e San Casciano hanno bisogno di maggiore cura. Al proprietario del Molino deve essere imposto di tenere la struttura in

buono stato, senza ledere i diritti di altri e costituire un pericolo per la zona. Per quanto riguarda il parco giochi – conclude De Luca – credo che da questa attenzione si misuri quanto il Comune investa nel futuro. Spero che la prossima amministrazione lo faccia”.