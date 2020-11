Bright Night 2020: La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea sin dal 2005, che si tiene ogni anno contemporaneamente in centinaia di città in tutta Europa, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

Solitamente l’iniziativa si svolge ogni anno l’ultimo venerdì di settembre ma quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, si terrà il 27 e 28 novembre.

La manifestazione in Toscana prenderà il nome di BRIGHT-NIGHT, che unisce l’acronimo “Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in research” (I ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca) con la parola notte. Una “Notte brillante” grazie al risultato della ricerca e alla passione dei ricercatori.

I temi che saranno al centro dell’evento toccheranno praticamente tutti i campi della scienza e della cultura, ma in particolare quello della sostenibilità sociale e ambientale in riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e al 20° anniversario della Carta Europea dei Diritti.

La Scuola IMT come ogni anno presenterà un ricco programma di iniziative nelle quale i ricercatori racconteranno ai cittadini le proprie attività con taglio divulgativo.

In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’edizione di quest’anno sarà organizzata interamente online.

Qui il programma completo: https://www.bright-night.it/enti-di-ricerca/scuola-imt-alti-studi-lucca/